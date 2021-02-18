أفكار لعمل أكلات للتفريز لشهر رمضان للموظفين، تهتم الكثير من الموظفات والعاملات خارج المنزل لتجهيز العديد من الأطعمة والوصفات التى يمكنها تجهيزها فى وقت قليل خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وبالتالي لا يوجد لديهم وقت كافي لتقليل لتجهيز الأكلات وبالتالي تهتم بعض الخطوات التي تساعدها على توفير الوقت و تجهيز بعض الأكلات والحفاظ عليها بشكل جيد وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال مقال اليوم.

أفكار عمل أكلات للتفريز لشهر رمضان

يمكنك تجهيز ورق العنب وتجهيز الحشر بالأرز الأمريكي ويتم لفه وحفظه في الفريزر وعند استخدامه يتم إخراجه من الفريزر وبعد ذلك ضيفي إليه الشوربة بكمية قليلة عن المعتاد واضيفي زيت الزيتون والليمون وضعيف في الفورم وقومي بالتقليل النار حتى ينضج.

يمكنك أيضا تفريز الكوسا من خلال تقطيعها ووضعها في الفريزر واستخدامها في أي وقت كذلك يتم سلق الزهرة أو ما يعرف باسم القرنبيط وبعد أن يتم تصفية يتم حفظها في الفريزر.

طريقة تفريز الطعام

يمكنك تفريز الباذنجان من خلال شوية ويتم تنظيفه وهرسه ووضعه في الفريزر أو قبلها بساعة يتم إخراجه من الفرن ويضاف عليه الثوم والطحينة والزيت والليمون ويتم وضع كل حبة من الباذنجان المشوي في كيس.

طريقة تفريز البيتزا

يمكنك تفريز البيتزا من خلال تجهيز العجينة وفرضها على هيئة دوائر وضيفي عليها الدقيق واحفظيه في الفريزر بعد ذلك قومي بإخراجها من الفريز وضعي عليها المكونات وضعية في الفرن.

يمكنك أيضا تفريز السمبوسة من خلال تجهيز الصينية ووضعها في الفريزر ويمكن قبل تجهيزها واخرجها من الفريزر لمدة ساعة على الأقل وكذلك يمكنك تجهيز خلطة المحشي وحفظها في الفريزر لحين الاستخدام في أي وقت وكذلك يمكن عمل دقة الباذنجان والفول في أي وقت وحفظها في الفريزر وقبل استخدامها يتم إخراجها من الفرن.