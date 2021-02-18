أفضل 3 طرق لاستمرار الطاقة الايجابية في حياتك.. اعرفي ايه هما ونفذيهم

كلنا بنكون محتاجين الطاقة الايجابية في حياتنا عشان نقدر نستمر ونكمل حياتنا ونبدع فيها أيا كانت الصعب اللي بنمر بيه، لازم يكون عندنا التفاؤل، والتعاطف والحب وغيرهم كتير. وعلي حسب خبراء مهم نفهم الطاقة ايه هي وإزاي نقدر نفهم طاقتنا عشان نقدر نغير بيها حياتنا واتجاهاتها، لان الشخص اللي عنده طاقة إيجابية ديما بيكون مقبول ومستقر عاطفيا وبيحب التجارب الجديدة وديما بيكون مُقبل علي الحياة فحياته بتكون مليانة نشاط وعقله ديما صاحي ومتفتح وحياته مليانة نشاط وعنده الطموح إنه يبدع ويتقدم في دراسته أو شغله أو في حياته عموما.

أفضل 3 طرق لاستمرار الطاقة الايجابية في حياتك.. اعرفيهم ونفذيهم

طرق لاستمرار الطاقة الايجابية في حياتك: حددي مخزون الحب عندك

حسب علي كلام الخبراء.. من أهم طرق لاستمرار الطاقة الايجابية هي انك تحددي مخزون الحب عندك، لأن كل شخص فينا بيحتاج للحب، والحب بكل أنواعه هوركيزة الطاقة، جربي تحددي مخزون الحب عندك بإنك تجيبي ورقة وقلم وتكتبي 10 حاجات شايفة إنها بتسعدك، وده طبعا بيختلف من شخص للتاني مثلا إن فيه ناس بتحس بالسعادة مع العيلة أو في قراءة كتاب أو تقضية الوقت مع صحابها، و كلنا بيكون عندنا حاجه بنسعد بيها لكن الفكرة هي إنك إزاي تلجأي ليهم لو حسيتي بضيق أو تقلب في مودك او لما طاقتك تقل، خلي بالك لأن الموضوع كله متوقف علي توازن طاقتك بإنك تخلي الحاجات اللي في حياتك إيجابية أكتر من السلبية.

“الشاكرات” ومراكز الطاقة عندك

تسمعي عن الشاكرات؟.. ده مفهوم بيعبر عن مراكز الطاقة السبعة في جسمك ودي اللي بتتحكم في حالتك النفسية والجسمانية وبتكون موجودة في أماكن محددة في الجسم من آخر العمود الفقري لأعلي الرأس، وبتساعد جسمك يكون متوازن وصحي ده غير انها بتتحكم في زيادة مستويات الطاقة الايجابية في جسم الانسان، الشاكرات دي بتكون عبارة عن مجموعة من الأعصاب المتزاحمة وتقدري تنشطيها بطرق كتير وأحسنها التأمل أو اليوجا وتمارينها المختلفة، عشان كده الخبراء بيقولوا لو عرفتي امكانياتك أو مراكز الطاقة الموجودة في جسمك ده هيساعد جسمك بشكل كبير إنه يتخلص من الطاقة السلبية. مثلا زي ما قلنا بإنك تمارسي تمارين اليوجا، والرياضة بكل أنواعها بتخلصك من الطاقة السلبية لأنك بتبذلي مجهود وبتحركي جسمك كله وطاقتك كلها بتطلع فيها.

اتخلصي من الطاقة السلبية

تعرفي إن الكريستال له تأثير علي الطاقة، لو عندك كريستاله مثلا حاولي ديما تخلي بالك منها واهتمي بيها، خليها قدامك على مكتبك او تسريحتك ونظفيها كل فترة معينة لأنها مهمة جدا في تخفيف القلق وبتخليكي تبدعي أكتر في حياتك العملية وبتعزز الطاقة الايجابية وأكتر، وفيه أكتر من طريقة تساعدك مش بس الكريستال أو بلورة، اعملي أي حاجه بتحبيها وبتخرجك من مود وحش زي مثلا تنضيف البيت، تساعدي شخص أنه ينجز حاجه محتاجك فيها، اسمعي مزيكا بتحبيها، ابعدي عن أي شخص بيقولك كلام سلبي مش بيشجع، ولو بتحبي الروايح الطبيعية ممكن تستخدمي البخور بيهدي ويساعدك إنك تسترخي بشكل أسرع فتفكري بطريقة أهدي وايجابية أكتر.. الحاجات دي كلها بتساعد في تفريغ الطاقة السلبيى اللي جواكي وبتستبدلها بطاقة إيجابية فبتحسي براحة وإنك نفسيا أحسن.

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