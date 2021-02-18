وصفات طبيعية لتبييض إسمرار الإبطين والمناطق الداكنة بالجسم

سواد الإبطين من المشاكل الكبرى التي تواجه الكثير من النساء والتي تعود إلى عدة أسباب من أهمها: التعرق الشديد وسوء التهوية من تحت الإبطين، كثرة استخدام كريمات إزالة الشعر، الحلاقة تحت الإبطين، هذا بالإضافة إلى أن السواد هذا قد يكون نتيجة الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكر، والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، وبطبيعة الحال هذا السواد يؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية لجميع النساء، لذا نستعرض معكم اليوم بعض الوصفات الطبيعية الفعالة في إزالة هذا السواد.

وصفات طبيعية لتبييض إسمرار الإبطين

نقدم لكم وصفات طبيعية لتبييض إسمرار الإبطين بمكونات طبيعية من منزلك دون استخدام الكريمات الكيميائية، وهي:-

الفازلين والكركم لتبييض البشرة

من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة السواد من تحت الإبط وتفتيح هذه المنطقة بشكل صحي وسريع، يتم مزج كميات متساوية من الكركم والفازلين بشكل جيد حتى يتم التجانس بينهم، بعد ذلك يتم فرد الخليط برفق تحت الإبط مع التدليك بشكل جيد، ويتم تركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يتم غسلها بالماء بعد ذلك مع الحرص على تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

الكركم والخيار لتفتيح الأماكن الداكنة

يتم مزج كلًا من بعض قطرات من عصير الليمون مع معصور الخيار ومعلقتين كبيرتين من الكركم حتى يتم التجانس بينهم بشكل جيد، بعد ذلك يتم وضع الخليط تحت الإبط مع تدليه في حركات دائرية، ويتم تركه لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء، وللحصول على نتائج سريعة يتم تطبيق هذا الخليط مرتين في اليوم.

العسل والليمون لتفتيح الإبطين

يتم مزج معلقة كبيرة من العسل مع بعض قطرات عصير الليمون، وبعدها يتم تطبيق هذا المزيج على الإبطين والسماح لها أن تكون لمدة 20 دقائق ثم شطف بالماء الدافئ، والحرص على تكراره بشكل يومي حتى يتم تفتيح تحت الإبط بشكل سريع.