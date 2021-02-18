مفيش احلي من كده طريقة عمل صينية السمك فى الفرن شهية ولذيذة

السمك من أكثر الوجبات المفيدة، فمن الممكن أن يغني السمك عن اللحم وعن الدجاج، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الفسفور ومن الزنك وأيضا من البروتين، فا من الممكن أن يعيش عليه المرء دون الحاجة إلي أي طعام آخر وذلك بسبب فوائده التي لا حصر لها، ومن أفضل أنواع الأسماك هي السلامون، وأيضا سمكة التوني ومن القشريات يعتبر جميع المشروبات مفيدة جدا مثل الجمبري والسبيط والكابوريا، وغيرها من المأكولات البحرية، فيوجد بعض الأشخاص النباتيين الذين قد يتناولون الأسماك دون الشعور بالأذى من تناولها. طريقة عمل صينية السمك فى الفرن طريقة عمل صينية السمك فى الفرن المكونات واحد كيلو جرام من أي نوع من السمك الذي نريد أعدادها ولكن يفضل أن يكون بوري.

نصف رزمة متوسطة الحجم من البقدونس.

نصف حزمة صغيرة الحجم من السبت.

نصف حزمة صغيرة الحجم من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

عصير حبة كاملة من الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة الحجم من الثوم المفروم.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الكمون.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الفلفل الأسود.

حبة واحدة كبيرة الحجم من البصل. طريقة تحضير صينية السمك فى الفرن نأتي بالسمك ونقوم بتنظيفه جيدا، واغسله بالماء الفاتر ونضع يبق كبير الحجم به الكثير من الماء، ونضيف إليه عصير حبة من الليمون ونضع عليها القليل من الملح والقليل من الخل.

نترك السمك لمدة خمس دقائق في الماء ونضعه بعدها في نصفها، وتأتي بطبق متوسط الحجم ونضع به جميع البهارات.

ونضيف إليه حبة البصل مقطعة حلقات، والثوم وعصير الليمون والخضراوات والخل وتقبلهم مع بعضهم جيدا.

نأتي بالسمك ونفتحها ونضع عليه الخلطه ونضعها في صينيه وندخله الفرن علي نار متوسطه حتى ينضج. التمويل الشخصي خلال دقائق من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية 1442هـ طريقة تحضير صينية السمك فى الفرن الوسوم

السمك من أكثر الوجبات المفيدة، فمن الممكن أن يغني السمك عن اللحم وعن الدجاج، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الفسفور ومن الزنك وأيضا من البروتين، فا من الممكن أن يعيش عليه المرء دون الحاجة إلي أي طعام آخر وذلك بسبب فوائده التي لا حصر لها، ومن أفضل أنواع الأسماك هي السلامون، وأيضا سمكة التوني ومن القشريات يعتبر جميع المشروبات مفيدة جدا مثل الجمبري والسبيط والكابوريا، وغيرها من المأكولات البحرية، فيوجد بعض الأشخاص النباتيين الذين قد يتناولون الأسماك دون الشعور بالأذى من تناولها. طريقة عمل صينية السمك فى الفرن طريقة عمل صينية السمك فى الفرن المكونات واحد كيلو جرام من أي نوع من السمك الذي نريد أعدادها ولكن يفضل أن يكون بوري.

نصف رزمة متوسطة الحجم من البقدونس.

نصف حزمة صغيرة الحجم من السبت.

نصف حزمة صغيرة الحجم من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

عصير حبة كاملة من الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة الحجم من الثوم المفروم.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الكمون.

نصف ملعقه صغيره الحجم من الفلفل الأسود.

حبة واحدة كبيرة الحجم من البصل. طريقة تحضير صينية السمك فى الفرن نأتي بالسمك ونقوم بتنظيفه جيدا، واغسله بالماء الفاتر ونضع يبق كبير الحجم به الكثير من الماء، ونضيف إليه عصير حبة من الليمون ونضع عليها القليل من الملح والقليل من الخل.

نترك السمك لمدة خمس دقائق في الماء ونضعه بعدها في نصفها، وتأتي بطبق متوسط الحجم ونضع به جميع البهارات.

ونضيف إليه حبة البصل مقطعة حلقات، والثوم وعصير الليمون والخضراوات والخل وتقبلهم مع بعضهم جيدا.

نأتي بالسمك ونفتحها ونضع عليه الخلطه ونضعها في صينيه وندخله الفرن علي نار متوسطه حتى ينضج. التمويل الشخصي خلال دقائق من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية 1442هـ طريقة تحضير صينية السمك فى الفرن

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