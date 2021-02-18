فوائد بذور الكتان للشعر المجعد والخشن وتنعيمه في وقت قياسي

فوائد بذور الكتان للشعر , بذور الكتان البذور الذهبية لتعزيز الصحة، والحماية من الإصابة بالأمراض، هي نفسها البذور التي ستنقذ شعرك من كل المشاكل التي تعانين منها، بطرق بسيطة يمكنك سيدتي الحصول على شعر قوي وصحي ولامع ناعم كالحرير، لأن تلك البذور تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن قادرة على إحياء بصيلات الشعر التالفة، ومنع تساقطه، ومعنا اليوم سنتعرف على فوائد بذور الكتان على الشعر وكيفية استخدامه بطرق بسيطة وسهلة.

فوائد بذور الكتان للشعر

بذور الكتان من البذور التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، جعلتها من أهم المكونات التي تستخدم على الشعر، حتى الزيت الخاص بها ترك أثرًا إيجابيًا عليه، وساهم في تعزيز قوته وجعله صحي ولامع وتلك هي أبرز فوائد بذور الكتان للشعر:-

تحتوي على أحماض الأوميجا 3

أثبتت الدراسات أن أحماض الأوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان، قادرة على علاج مشاكل فروة الرأس الجافة، والتي تتسبب في الشعور بالحكة، وترقق الشعر وضعفه، بالإضافة إلى القضاء على مشكلة تساقط الشعر، التي تؤرق الكثير من السيدات.

مصدر غني بفيتامين هـ

من أبرز المكونات التي تحتوي عليها بذور الكتان، هو فيتامين ه، الذي يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس والشعر معًا، وبالتالي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الدورة الدموية التي تحمي الشعر من التلف وتمنع ظهور الشيب المبكر.

مكون قوي لتغذية الشعر

لو دققنا في سبب كل مشاكل الشعر، سنجد لجعل الشعر قوي وصحي يجب مده بالمغذيات التي ستعزز صحته وتعمل على حمايته، وبذور الكتان تحتوي على حزمة رائعة من المغذيات مثل فيتامين ب، السيلينيوم، النحاس، المنجنيز، المغنسيوم، وتلك المواد قادرة على إحياء بصيلات الشعر التالفة، وجعله أقوى وأطول وأنعم.

تقلل ترقق الشعر

بفضل احتوائها على كل العناصر الغذائية الهامة أصبحت مكون رائع لتحسين مرونة الشعر، وفرده، إذ أن الجل قادر على تحسين حالة الشعر من الداخل والخارج بسهولة.