اعراض الحمل المبكرة على الوجه وأفضل النصائح للتخفيف منها

اعراض الحمل المبكرة على الوجه , تسأل الكثير من السيدات في بداية الزواج عما هي اعراض الحمل المبكرة جدا جدا وخاصةً التي تكون واضحة على الجسم.

اعراض الحمل المبكرة على الوجه

وقد لوحظ ظهور بعض العلامات على الوجه، مما يشير ذلك على حدوث الحمل ومن هذه العلامات التالي:-

ظهور بعض الحبوب على بشرة الوجه للكثير من النساء ويكون ذلك بسبب حدوث بعض التقلبات في هورمونات الأنوثة أثناء فترة الحمل.

وتظهر هذه الحبوب التي تشبه حب الشباب على البشرة عند حدوث الحمل بسبب علاقة الغدد الزيتية بهرمونات الذكورة، ويفسر ذلك بأن هذا الهرمون يقوم بتنشيط الغدد الزيتية فيزيد من افراز الزيوت بالبشرة، وينتج عن ذلك انسداد في مسام بشرة الوجه ومن ثم تظهر الحبوب.

ويحدث ذلك في بداية الحمل وخاصة خلال الثلاث أشهر الأولى، وقد تنمو بعض البثور المؤلمة على وجه المرأة.

نصائح لتخفيف أعراض الحمل

عند ظهور اعراض الحمل المبكرة على الوجه المرأة يسبب ذلك لها بعض الضيق وتقلب في المزاج لذا ينصح الأطباء ببعض الأمور الهامة التي تخفف عليها هذه الأعراض ومنها التالي:-

ينصح بعدم التفكير الدائم في القيء أو الغثيان قبل حدوثه، لأنه لوحظ أنه التفكير يزيد من حدوثه.

ضرورة الحصول على الراحة بعد تناول الوجبات على الأقل لمدة 15 دقيقة، حيث يسهم ذلك في توفير الراحة للمعدة وعدم تشنجها.

يفضل عدم تناول المواد الدهنية في وجبة الفطور، وينصح بالبدء بأكل الفواكه الطازجة والطعام الخفيف.

يجب تناول وجبات صغيرة في مواعيد منتظمة، مع عدم التهام كميات كبيرة من الطعام في الوجبة الواحدة.

ينصح بتناول أقراص الحلوى اللاذعة مثل النعناع لأنها تقلل من الرغبة في الغثيان والقيء.

يوصى بتناول كوبًا من الماء على فترات منتظمة بمعدل كل ساعة أو ساعتين، لأن لماء يسهم في تخفيف حموضة المعدة.

يعد تناول فيتامينات الحمل من الأمور الهامة وينصح بتناوله قبل النوم، مما يقلل من الشعور بالغثيان والقيء في اليوم التالي.

كما ينصح بشرب شاي الزنجبيل وتناول البسكويت المملح وحبات البقسماط والحبوب الكاملة خاصة عند الاستيقاظ.

ينصح بتناول فاكهة الموز؛ لأنه يحتوي على الأملاح المعدنية التي تقلل من القيء والغثيان.