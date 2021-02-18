طريقة عمل الكريب مثل المطاعم في المنزل خطوة بخطوة

الكريب أحد أشهر الأكلات العالمية والتي تعد من الأكلات المميزة وتعد أيضا من الأكلات الشائعة في الوطن العربي بشكل كبير كونها من الأكلات المميزة والتي تمتلك الكثير من الأنواع المختلفة ولديها أكثر من طريقة يمكنك القيام بها وأيضا بالنسبة للحشو فيمكنك القيام بها بحشو مختلف ومتنوع وسوف نقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة لعمل الكريب في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وبأقل التكاليف وسوف نعرض لكم جميع أنواع الكريب المختلفة التي يمكنك القيام بها.

طريقة عمل الكريب

وجبة الكريب من الوجبات البسيطة والسهلة التي يمكن للجميع القيام بها بأقل التكاليف في المنزل ويمكنك فعلها مثل المطاعم بكل سهولة كل ما عليك فعلة هو تحضير كافة المقادير المطلوبة بشكل صحيح واستخدام منتجات ذات جودة عالية لكي تستطيعي إنتاج ساندوتش مميز مثل المطاعم، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم طريقة عمل الكريب بحشوات مختلفة حتى تستطيع عمل الكريب التي ترغب به في المنزل خطوة بخطوة بسهولة.

طريقة عمل الكريب في البيت

كما يعلم الجميع فانه يمكنك عمل الكريب بأشكال وأنواع مختلفة ولذلك سنحرص أن نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة لعمل الكريب من المنزل مثل المطاعم وتستطيع من خلالها الحصول على أشهى كريب يمكنك تناوله، وقبل ان نعرض لكم طريقة عمل الكريب سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة الكريب (العيش) بخطوات بسيطة وسهلة.

كوب واحد فقط من الدقيق الفاخر.

بيضة.

كوب من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الزيت.

بعد إحضار كافة المكونات والمقادير قومي بوضع البيضة والملح في وعاء وقومي بضربها بخلاط كهربائي.

بعد ذلك قومي بإضافة الحليب إلى الخليط مع الزيت واستمري في الخلط.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع استمرار خلط كافة المكونات في الوعاء.

بعد دقائق من ضرب المكونات وتكوين خليط اتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بوضع مقلاة علي النار ويفضل أن تكون هذه المقلاة متخصصة في عمل عيش الكريب وتكون غير لاصقة، وقومي بدهن المقلاة بالزيت.

قومي بوضع خليط الكريب علي المقلاة لتقومي بصناعة عيش الكريب واستمري في ذلك حتى تنتهي العجين.

المقادير:تحضير عجينة الكريبطريقة عمل الكريب الحلو

الكريب الحلو من أشهر الكريب والوجبات السريعة المميزة التي يحبها الكثير من الأشخاص ويبحثون عن طريقة عمل الكريب حلو ويعد كريب النوتيلا والموز أحد أشهر انواع الكريب الحلو ونقدم لكم أفضل طريقة يمكنك القيام من خلالها بعمل الكريب الحلو في المنزل.

الكمية التي تحتاجينها من الفراولة مقطعة إلى شرائح.

موزة أو اثنين مقطعة إلى شرائح. كوب من النوتيلا.

قومي بوضع عيش الكريب علي المقلاة وقومي بفرد النوتيلا علي الكريب.

بعد ذلك قومي بوضع الموز والفراولة علي الكريب وقومي بتوزيعها.

بعد ذلك قومي بلف الكريب ويمكنك تزيينه بوضع صوص الشيكولاتة عليه واستمتعي بأحد أفضل الأكلات الشهية.

طريقة عمل الكريب الحادق

يرغب الكثير من السيدات والرجال التي يحبون وجبة الكريب من معرفة طريقة عمل الكريب الحادق فهو أيضا من الطرق المفضلة لدى محبي الأكلات الحادقة وسوف نعرض لكم أفضل طريقة يمكنك من خلالها عمل الكريب الحادق في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

جبنة فيتا.

رشة كمون.

رشة زعتر.

رشة من الفلفل الأسود.

قومي بوضع عيش الكريب علي المقلاة وافردية وبعد ذلك قومي بوضع الزعتر والفلفل الأسود والملح والجبن.

قومي بفرد كافة هذة المكونات علي الكريب واتركي الكريب حتي يصبح الوجة ذهبي وبعد ذلك قومي بلف الكريب بالشكل الذي تريدية واستمتعي بكريب حادق مميزة بأقل التكاليف في المنزل.

المقادير:طريقة التحضير:طريقة عمل الكريب فاطمة ابو حاتي

الشيف فاطمة أبو حياتي من أفضل شيفات التي لديها أسرار مميزة لعمل الكريب في المنزل ونعرض لكم فيديو قصير تقوم فيه بتحضير الكريب في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة عمل الكريب للشيف هالة

الشيف هالة من الشيفات التي تحبها الكثير من السيدات وتحب دائما أتباع الوصفات الخاصة بها في عمل الطعام والوجبات السريعة في المنزل ونقدم لكم في الفيديو الآتي طريقة عمل الكريب مع الشيف هالة فهمي.