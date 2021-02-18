للعرايس جربي الدلكة الخليجية الرهيبة لتبييض وتفتيح وشد الجسم كله في دقائق نتيجة مذهلة

للعرايس جربي الدلكة الخليجية الرهيبة لتبييض وتفتيح وشد الجسم مما لا شك فيه أن المرأة تحب الجمال ولا تقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون في بشرتها أو جسمها أي شوائب وعيوب، فمن الآن تحلي بجسم ناعم أبيض كالثلج، وهذا يجعلها تبحث كثيراً عن طرق أو منتجات تستخدم لتبيض الجسم، ولكن أغلب هذه المنتجات تكون مليئة بالمواد الكيماوية التي تؤدي إلى تلف البشرة وجفافها، ولكن اليوم سوف نقدم لك سيدتي أفضل وصفة خلجية لتبيض وتنعيم الجسم.

دلكة خليجية لتبيض الجسم وتنعيمه

الدلكة الخليجية لتبيض وتنعيم الجسم بالكامل حيث أنها طبيعية 100% تخفف من وجود السيوليت وترهلات الجلد ويكون مناسب للأرداف واليدين والقدم والبطن والظهر بالإضافة إلى أنه يقلل من ظهور الشعر الزائد بالجسم وتزيد من نعومة وصحة البشرة ويمنحها رائحة جميلة.

قومي بأخذ ملعقة كبيرة من القهوة مضاف لها ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة واخلطيهم مع بعضهم.

ثم يضاف لها ملعقة صغيرة من زيت الجليسرين أو زيت جوز الهند أو زيت جونسون للأطفال.

يمكن أن تضيفين زيت اللوز الحلو، أما بالنسبة إلى البشرة الجافة ضيفي مقدار أربعة أضعاف الزيت.

امزجيهم جيداً ثم يضاف ماء الورد بشكل تدريجي لتعطي الدلكة قوام كريمي.

امزجيهم جيداً ثم يضاف ماء الورد بشكل تدريجي لتعطي الدلكة قوام كريمي. فقومي بتدليك الجسم بالخليط لبضعة دقائق خلال الاستحمام وتركيه 5 دقائق.

ثم يتم تنظيف الجسم باستخدام الشاور جل كالطريقة المعتادة ومن ثم الماء الفاتر.

وتكرار الاستخدام مرة لمرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج المرجوة .

يشترط الاستمرار على استخدامها لمدة شهر فأكثر.

هي من أحد الوصفات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة والجسم حيث أنها تحتوي على الكركم والعسل والماء فاخلطي من كلاً منهم مقدار مناسب مضاف له قطرات من زيت الورد وعصير الحليب والليمون.

والجسم حيث أنها تحتوي على الكركم والعسل والماء فاخلطي من كلاً منهم مقدار مناسب مضاف له قطرات من زيت الورد وعصير الحليب والليمون. اخلطيهم مع بعضهم ثم يتم تطبيق الخليط على الجسم مع التدليك لبضعة دقائق وتركيه لمدة 10 دقائق .

ثم تترك لمدة 20 دقيقة وبعدها يتم غسيل الجسم بالماء.

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طريقة تحضير دلكة الجسم:وصفة طبيعية لتبيض الجسم: