لكل العرايس الوصفة السحرية لتفتيح المناطق الحساسة والابطين والجسم في 3 أيام

لكل العرايس الوصفة السحرية لتفتيح المناطق الحساسة والابطين والجسم قبل موعد زفاف كل عروس تقوم باتباع عدة أمور للعناية بجمال بشرتها للتخلص من كافة المشكلات التي تعيق جمالها ومن أبرزها ظهور البقع الداكنة في مناطق عديدة بالجسم مثل الركبتين والأكواع والإبط والمناطق الحساسة، ولكن من أسوأ الأشياء التي تتبعين استخدامها للعناية بالبشرة هي استعمال أنواع متنوعة من المنتجات ولكن تلك المنتجات تكون غنية بمواد كيماوية ضارة جداً بالبشرة، ولكن سوف نستعرض لكل عروس اليوم الأفضل الطرق الطبيعية التي يمكن أن تعتمد عليها للعناية ببشرتها قبل الزفاف.

لكل العرايس خلطات طبيعية لتبيض الجسم قبل الزفاف

طبيعي جداً أن تقوم كل عروس قبل موعد زفافها باتباع روتين خاص جداً للعناية ببشرتها وجسمها حتى تطل بأجمل طلة في هذا اليوم خاصة إذا كان موعد زفافها قريب، لذا نقدم لك مجموعة من أفضل الخلطات الطبيعية للعناية بجسم العروس:

خلطة الخميرة والزبادي لتفتيح جسم العروس:

تعد من أفضل الخلطات التي يتم استخدامها للعناية بالجسم والبشرة قبل العروس، فكلاً من الزبادي والخميرة مكونات مفيدة جداً للجلد ويستخدم كالتالي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبادي.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

طريقة التحضير:

في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها جيداً ثم يتم و ضعه على الجسم والمناطق الداكنة لمدة 15دقيقة وبعدها يتم غسيل الجسم بالماء الفاتر وللحصول على نتائج سريعة قومي باستعماله كل يوم أو يوم بعد يوم قبل الزفاف بأسبوعين أو أكثر.

خلطة النشا وعصير الليمون لتبيض الجسم:

الليمون والنشا من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والجسم لأن الليمون يحتوي على خصائص تساعد على تبيض البشرة وتستخدم كالتالي:

المكونات:

2/1 كوب من عصير الليمون.

4 ملاعق كبيرة نشا.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات السابقة مع بعضها البعض في وعاء ثم يطبق الخليط على الجسم وتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر وينصح بتكرار الاستخدام 3 مرات في الأسبوع.