الكريم الخارق من الصيدلية لتبييض اليدين والوجه والبشرة والرقبة والجسم في أسبوع نتيجة روعه

الكريم الخارق من الصيدلية لتبييض اليدين والوجه والبشرة والرقبة والجسم هناك الكثير من النساء التي تعاني من فرط تصبغات وتغير في لون الجلد والبشرة، وتعتبر التصبغات عبارة عن حالة جلدية منتشرة تؤدي إلى اسمرار الوجه والرقبة واليدين وتظهر على هيئة بقع داكنة اللون نظراً لتعرض النساء لوقت طويل لأشعة الشمي الضارة وينتج عن ذلك كمية فائضة من صبغة الميلانين بالجلد توجد في شكل رواسب وعيوب في الجلد، ولكن مع استخدام كريم بانثينول سوف تتخلصين تماماً من تلك المشكلات إلى الأبد.

الكريم الخارق كريم بانثينول لتبيض اليدين والوجه والرقبة في أسبوع

يحتوي كريم بانثينول على كثير من الفوائد والمميزات فهو من أنواع الكريمات التي تساعد على التخلص من الخطوط البيضاء التي توجد بالجسم بعد فترة الحمل عن طريق استخدامه ككريم موضعي على المناطق الموجود بها الخطوط، كما أنه يخلصك من قشرة الرأس ويحد من تساقطه ويعالج خشونة الكعبين وتشققاتها ويخفيها تماماً.

كريم بانثينول لتبيض الوجه والهالات السوداء:

يكون من أفضل العلاجات التي يتم استخدامها للتخلص من الهالات السوداء نهائياً، خاصة إذا أضيفي له زيت الليمون ونصف ملعقة من زيت اللوز ومن ثم يتم وضعه على البشرة قبل النوم وتركيه طول الليل وركزي على مناطق الهالات السوداء تحت العينين وفي الصباح يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر والصابون.

كريم بانثينول لتبيض البشرة:

يعمل هذا الكريم على بناء خلايا الجلد من جديد واستعادة نضارته وحيويته كذلكم يخلصها من الجفاف والتشققات والجفاف والالتهابات، وهو من أهم الكريمات التي تعمل على تبيض البشرة وتفتيحها، قومي بتنظيف البشرة بالماء الفاتر وجففيها جيداً ثم قومي بوضع طبقة رقيقة من كريم بانثينول على البشرة مع تدليكها بحركات دائرية وتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم تنظيفها بالماء وتكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع.