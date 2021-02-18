خبز الحليب التركي الرائع خفيف كالقطن وهش جدا بعجينه سحريه قطنيه لجميع انواع المخبوزات

طريقة تحضير خبز الحليب التركي خبز الحليب التركي من أشهر أنواع الخبز الذي يتم تحضيرها في المطبخ التركي وقد انتقلت بعد ذلك طريقة تحضيره لكثير من المطابخ العربية وأصبح من السهل عليهم تنفيذها، ولكونها من أجود أنواع الخبز الذي يتمتع بمذاق لذيذ وشهي تقوم معظم ربات المنازل بالبحث عن طريقة تحضيره حتى تقوم بتحضيره بنفسها في البيت، وقد حرصنا على أن نقوم بمساعدتك ونقدم لك أفضل طريقة لتحضير خبز الحليب التركي. طريقة تحضير خبز الحليب التركي إليك سيدتي طريقة تحضير خبز الحليب التركي خطوة بخطوة فقط اتبعيها وسوف تقومي بتحضير أشهى وألذ الخبز التركي كالتالي: المقادير: 5 كوب دقيق أبيض.

4/1 كوب سكر أبيض ناعم.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 بيضة حجم كبير.

4/1 كوب زبدة سائلة.

1 ملعقة فانيليا.

1 كوب حليب بارد.

2/1 ملعقة ملح. مقادير التغليف: 3 ملاعق كبيرة حليب.

صفار بيضة. طريقة التحضير: في وعاء اخلطي الخميرة مع السكر والحليب وقلبي حتى أن تذوب الخميرة تماماً.

احضري وعاء أخر ضعي به بيضتين ثم يضاف لهم خليط الخميرة و4/1 كوب من الزبدة والملح وملعقة من العسل والفانيليا واخلطي كل المكونات مع بعضها جيداً.

بعدها ابدئي في وضع الدقيق ببطء واعجني حتى تتماسك، ثم يتم لفها وتغليفها بورق نايلون وتترك لمدة ساعة كاملة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

ثم بعد ذلك قومي بإحضار العجينة وقطعيها لكرات صغيرة قومي بفردها باستعمال الشوبك وتلف كالرول.

احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة رصي بها قطع الخبز وادهنيها بخليط صفار البيض والحليب.

ادخلي الصينية للفرن وتركيه على درجة حرارة 2 درجة مئوية ولمدة 2 دقيقة حتى يصبح باللون الذهبي.

بعدها ضعي قطع الخبز التركي في أطباق التقديم وقدميه وهو بارد وبالهناء والشفاء. إيداع المساعدات المقطوعة لمستفيدين الضمان قيد دراسة وزارة الموارد البشرية الوسوم

طريقة تحضير خبز الحليب التركي خبز الحليب التركي من أشهر أنواع الخبز الذي يتم تحضيرها في المطبخ التركي وقد انتقلت بعد ذلك طريقة تحضيره لكثير من المطابخ العربية وأصبح من السهل عليهم تنفيذها، ولكونها من أجود أنواع الخبز الذي يتمتع بمذاق لذيذ وشهي تقوم معظم ربات المنازل بالبحث عن طريقة تحضيره حتى تقوم بتحضيره بنفسها في البيت، وقد حرصنا على أن نقوم بمساعدتك ونقدم لك أفضل طريقة لتحضير خبز الحليب التركي. طريقة تحضير خبز الحليب التركي إليك سيدتي طريقة تحضير خبز الحليب التركي خطوة بخطوة فقط اتبعيها وسوف تقومي بتحضير أشهى وألذ الخبز التركي كالتالي: المقادير: 5 كوب دقيق أبيض.

4/1 كوب سكر أبيض ناعم.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 بيضة حجم كبير.

4/1 كوب زبدة سائلة.

1 ملعقة فانيليا.

1 كوب حليب بارد.

2/1 ملعقة ملح. مقادير التغليف: 3 ملاعق كبيرة حليب.

صفار بيضة. طريقة التحضير: في وعاء اخلطي الخميرة مع السكر والحليب وقلبي حتى أن تذوب الخميرة تماماً.

احضري وعاء أخر ضعي به بيضتين ثم يضاف لهم خليط الخميرة و4/1 كوب من الزبدة والملح وملعقة من العسل والفانيليا واخلطي كل المكونات مع بعضها جيداً.

بعدها ابدئي في وضع الدقيق ببطء واعجني حتى تتماسك، ثم يتم لفها وتغليفها بورق نايلون وتترك لمدة ساعة كاملة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

ثم بعد ذلك قومي بإحضار العجينة وقطعيها لكرات صغيرة قومي بفردها باستعمال الشوبك وتلف كالرول.

احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة رصي بها قطع الخبز وادهنيها بخليط صفار البيض والحليب.

ادخلي الصينية للفرن وتركيه على درجة حرارة 2 درجة مئوية ولمدة 2 دقيقة حتى يصبح باللون الذهبي.

بعدها ضعي قطع الخبز التركي في أطباق التقديم وقدميه وهو بارد وبالهناء والشفاء. إيداع المساعدات المقطوعة لمستفيدين الضمان قيد دراسة وزارة الموارد البشرية

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