عجينة المعجنات هشه جدا لجميع المخبوزات عيش فطائر بيتزا

عجينة المعجنات نتناول بشكل مستمر البيتزا في المحلات والمطاعم ولكن نعلم أن الطريقة الخاصة بها لا يعلمها فقط ألا جميع المطاعم الكبرى لذلك نرغب أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل، وتحصل على عجينة هشه بالإضافة إلى ذلك نقوم بتحضير الفطار ايضا التي تتميز بمذاقها المختلف الشهي، والطعم الهائل فهي من أكثر الأشياء التي تبحث عنها أغلب النساء عن طريقة مميزة تكون من خلالها بتحضير العجينة الهشة للمخبوزات المتعدد لذلك قد جئنا اليوم في تحضير بعض العجائن التى تتميز بطعمها المميز

هذه المكونات اللازمة لتحضير العجائن والفطائر متعددة الأشكال بالحشوات المختلفة

نصف كيلو من الدقيق.

كمية بسيطة من الزيت.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

كوب الا ربع من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر .

ملعقة صغيرة من الملح.

مربى أو أي نوع من الجبن للحشو.

كوب الا ربع من السمسم.

كمية بسيطة من الحليب.

إليك عزيزتي الطريقة الافضل على الاطلاق في تحضير جميع المعجنات الشهية، المميز على الإطلاق والتي تقوم بتنفيذها دائما داخل المنزل إذا كان في اعداد البيتزا أو غيرها.

نقوم بوضع الدقيق مع السكر والخميرة والحليب البودر والملح في وعاء عميق.

ثم بعد ذلك يمكنك عزيزتي أن تقومي بإضافة المياه السائلة ولكن بشكل تدريجي لكي نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

في نفس الوقت مطاطة أيضا.

يمكنك أيضا أن تقومي بترك هذه العجينة اللينة على الاقل ساعة الا ربع لكي تختمر وتزداد حجمها.

ثم نقوم ايضا باحضار عجينة على شكل كور صغيرة.

وقومي بوضع المربى أو الجبن التي ترغبي فيها أو اللحمة المفرومة والفراخ.

بامكانك الان أن تقومي باضافة كافة الاضافات المختلفة ثم بعد ذلك ادخليها الفرن.

يفضل اولا أن تكون العجينة التي نقوم بتحضيرها ليس سائلة وليس صلبة تكون لينة متماسكة. بالإضافة إلى ذلك يفضل أيضا أن نقوم بالعجن لمدة أطول باستخدام يدينا لكي تحصلي على عجينة هشة ومميزة. نترك العجينة كمية وفيره لكي ترتاح وهذه من ضمن الأساليب الناجحة التي يجب أن نقوم باستخدامها بشكل دائم للحصول على فطائر غير قاسية ولا جافة.