مخلل الباذنجان مثل باذنجان المطاعم وسر الدقة الحارة طعمه حلو جداً

إليكم طريقة عمل مخلل الباذنجان مثل باذنجان المطاعم وسر الدقة الحارة، حيث يعتبر المخلل أحد أنواع الأطباق الجانبية أو يتم تصنيفه مع السلطات، ويعتبر وجوده على السفرة أمر مهم لا يستغنى عنه أغلب الأشخاص بجانب أطعمة كثيرة، فهو يساعد على هضم الطعام وفتح الشهية، ويوجد أنواع كثيرة من المخلل، مثل: الجزر واللفت والقرنبيط والفلفل والشطة والليمون وأيضاً الباذنجان، حيث هناك العديد من الأشخاص يفضلون تناول مخلل الباذنجان مع الحواوشي والأطعمة الدسمة، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة بدلاً من شرائه من الخارج.

نحتاج إلى بعض المكونات لتحضير الباذنجان المخلل في البيت بكل سهولة، وسنقدمها لكم من خلال هذا المقال.

كيلو من الباذنجان الأسود.

فص واحد من الثوم مهروس.

ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

حزمة كزبرة خضراء.

نصف كوب خل أبيض.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأحمر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

4 ملعقة صغيرة من بودرة الكمون.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

3 قرن من الفلفل الحار.

أولاً نقوم بإزالة العنق الأخضر من الباذنجان، ونغسله بشكل جيد جداً، ونقوم بتجهيز وعاء واسع وعميق ونضع به حوالي 8 أكواب من الماء. ونضيف لهم الخل والملح، ونضعه على النار بعد ذلك ونتركه يغلي بشكل جيد، ثم نقوم بوضع الباذنجان المغسول به. بعد أن يغلي الماء نقلل درجة حرارة النار، ونترك الباذنجان حتى يستوي تماماً ويصبح طري، نقوم بإزالته من على النار ونخرجه من الماء. ونغسله بماء بارد ونصفيه من الماء، ونقوم بتجهيز الحشو من خلال هرس الثوم في الكبة حتى يصبح ناعم، ثم نقوم بإضافة حزمة الكزبرة والفلفل الأحمر البودرة والخل والكمون والفلفل الأخضر والملح وأيضاً الكزبرة. ونخلط المكونات كلها مع بعضها حتى يصبح لدينا خليط ناعم. نفتح حبات الباذنجان كلها بالطول، ونضع بها الحشو، ثم نقوم بوضعها في برطمان ونغلقه بشكل محكم وندخله الثلاجة حتى يستوي ويتشرب الحشو بشكل جيد، وبالتالي يصبح جاهزاً ويمكن تقديم مخلل الباذنجان بجانب الأكلات المختلفة، بالهنا والشفا.

إيداع المساعدات المقطوعة لمستفيدين الضمان قيد دراسة وزارة الموارد البشرية

مقادير عمل الباذنجان المخلل