تكثيف وتطويل الرموش فى 3 ايام فقط مع اقوى خلطه طبيعيه رائعه ولن تصدقى طول رموشك

خلطات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش الرموش الطويلة والكثيفة أكثر ما يمنح المرأة جمال وجاذبية وهذا يجعلها تبحث كثيراً عن أفضل الطرق التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على رموش طويلة وكثيفة، وتتخلص تماماً من استخدام الرموش الصناعية أو أنواع الماسكارا التي تجعل الرموش كثيفة، ولقد حرصنا على أن نقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل الطرق الطبيعية التي تعطيك نتائج مبهرة للغاية في أقل وقت.

تتميز الخلطات الطبيعية عن أي منتجات أخرى بأنها تحتوي على كميات كبيرة من المكونات المضمونة التي تعطي الرموش فيتامينات ومعادن تجعلها تزداد طولاً وكثافة في وقت قياسي.

تحتوي تلك الخلطة على مجموعة من الزيوت الطبيعية المفيدة جداً لشعيرات الرموش وتعمل على تكثيفها بسرعة كبيرة جداً، كما أنها تغنيك عن استخدام أي نوع من مستحضرات التجميل ويستخدم كما يلي:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

في علبة محكمة الغلق قومي بمزج الزيوت مع بعضها جيداً.

استخدمي فرشاة ماسكارا قديمة ولكن تكون نظيفة اغمريها في خليط الزيوت.

ثم يتم تمشيط الرموش العلوية والسفلية قبل النوم وتركيه طول الليل وفي الصباح، يمكنك إزالته بالماء والصابون أو عن طريق استخدام كريمات إزالة المكياج.

يتم تكرار استخدام الخليط كل يسوم للحصول على أفضل النتائج.

تعد من أفضل الخلطات التي يتم استعمالها لتطويل وتكثيف الرموش، حيث تتمتع بكثير من الفوائد التي تبدو على الرموش بعد استخدامها بأيام معدودة، فاهتمي برموشك واستعيني بهذه الخلطة.

1 ملعقة صغيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز

في وعاء اخلطي المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

استخدمي فرشاة الماسكارا النظيمة واغمريها في هذا الخليط.

طبقيها على الرموش جيداً وتركيها حتى الصباح.

يتم تنظيفها بالماء الفاتر والصابون وتكرار استخدامها كل يوم.