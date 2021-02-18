وصفة زيت الزيتون السحرية لتفتيح البشرة مع خل التفاح ونتيجتها من أول مرة

إليكم وصفة زيت الزيتون السحرية لتفتيح البشرة، نظراً أن زيت الزيتون أحد أهم الزيوت الطبيعية التي لها فوائد لا تحصى ولا تعد لجسم الإنسان، وهو ما يجعله يدخل في المستحضرات الطبية والجمالية للعديد من المنتجات، وكذلك خل التفاح فهو يعد من المواد الغذائية الهامة بشكل كبير لجسم الإنسان، لذا فإن مزج زيت الزيتون مع خل التفاح يعود على الجسم بالمزيد من الفوائد الهائلة، وذلك لاحتواء كلٍ منهما على الكثير من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات، والمعادن كالبوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم، وهو ما يضاعف من الفوائد التي تعود على جسم الإنسان وصحته.

وصفة زيت الزيتون السحرية لتفتيح البشرة

عليكِ أن تقومي بإحضار كوب، وضعي نصفه من زيت الزيتون الأصلي، وضعي ربع الكوب من خل التفاح، وامزجيهم جيداً، وقومي بإحضار قطنة وامسحي بها وجهك، ومن قم احضري قطنة أخرى وضعيها في هذا المزيج، ومرريها على وجهك بطريقة دائرية لمدة خمسة دقائق، واتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة، ومن ثم قومي بغسل وجهك بصابونة العسل أو صابونة الجلسرين، وكرري هذه الوصفة أسبوعياً.

تقوية مناعة جسم الإنسان للتصدي ولمقاومة الإصابة بأي مرض، ويمنع تأثر الجسم بأي عدوى أو فيروسات قد تصيبه. منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، لذا فإن مزج زيت الزيتون وخل التفاح معًا من أفضل طرق الوقاية من الإصابة بالكثير من الأورام السرطانية الخطيرة. وقاية الجسم من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة أمثال القلب وتصلب الشرايين، مع ضمان عدم ارتفاع ضغط الدم والمساعدة في انخفاضه، وبالتالي يساهم في توسيع الأوعية الدموية، مما يقي من الجلطات والتصلب الشراييني. تقوية الذاكرة والتخلص من الشعور بالقلق والتوتر الناتج عن الإجهاد وضغوط الحياة، حيث يعمل على تعزيز إمدادات الأكسجين إلى المخ، والتي تساهم في الشعور بالاسترخاء وتعزيز التركيز. حماية البشرة من ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، من خلال محاربته للجذور الحرة المسببة لهذه الأعراض. وطارد طبيعي للحشرات والقمل الذي قد يصيب فروة الرأس، ويعمل على تنظيف الرأس من الالتهابات التي قد تؤثر على كثافة الشعر، كما يعمل المزيج بين زيت الزيتون وخل التفاح على طول الشعر. علاج جيد للتخلص من السمنة والوزن الزائد، لذلك فهو علاج جيد للراغبين في إنقاص الوزن، حيث أنه يقوم بحرق كميات كبيرة من الدهون، لذا جربي وصفة زيت الزيتون السحرية لتفتيح البشرة.

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فوائد خل التفاح مع زيت الزيتون للصحة والبشرة