سيرم لبان الدكر أقوي سيرم طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا

لبان الذكر المعروف عنه من مئات السنين أنه لديه العديد من الفوائد عند العرب، وكانوا يقوموا باستخدامه في نطاق واسع والعديد من الاستخدامات لان لديه العديد ايضا من الفوائد الهائلة، التي نحصل عليها عند استخدامه بشكل مستمر؛ لذلك يعتبر سيرم لبان الذكر غني بالعديد من الفيتامينات التي تساعد على نضارة البشرة وترطيبها كما أنه ايضا يعتبر من قناع فعال من خلاله يعمل ايضا على تحفيز الغدة الدرقية، ويساعد على التخلص من الندبات التي تتواجد في البشره فهو يعتبر أيضا الكولاجين الطبيعي؛ التي نحتاجها إلى ترطيب البشرة وشد البشرة ونضارتها كل ماعليك عزيزى القارئ أن تقوم بإتباع هذه الوصفة التي تتميز بفوائدها المتعددة

لبان الذكر لديه العديد من الفوائد العائله التي نريد أن نحصل عليها للحفاظ على بشرتنا وهي تكون كالتالي:-

استخدام سيرم لبان الذكر سوف نحصل على بشرة خالية من الخطوط التعبيرية أو الخطوط البيضاء التي تتواجد في البشرة.

كما أنه يعمل ايضا على مرونة البشرة، واعطائها نضارة التي تحتاجها.

قد يخلصنا تماما من التشققات التي تتواجد فيها.

استخدامك بشكل مستمر اللبان الذكر يخلصنا من الشيخوخة المبكرة التي يمكن أن تصيبنا.

كما يعالج ايضا هذا الكريم والسيرة من اللبان الذكر الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين والتجاعيد.

ربع كوب من الماء المغلي.

زجاجة فارغة.

قطنة نظيفة.

لبان الذكر.

الطريقة:-

نضيف إناء ونضع فيه كمية من الماء المغلي.

ثم نبدا باضافة لبان الذكر و نقوم بتغطيته جيدا ونتركه لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بوضع القطن في لبان الذكر.

ونبدأ بوضع على البشرة في الأماكن التي يوجد بها خطوط بيضاء والاماكن الداكنة التي تتواجد في البشرة، ونتركها لمده ساعه فقط.

ثم نبدأ بغسيل البشرة جيدا

الماسك الافضل على الاطلاق التي يمكننا أن نقوم باستخدامه لتفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة التي تتواجد فيها:-

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

2 ملعقة من اللبان الذكر المطحون.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا من زيت الورد ولبان الدكر المطحون.

نقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة بشكل مباشر.

ننتظر على هذا الماسك الموجود على البشر بعد مرور 15 دقيقة وسوف نقوم بغسل البشرة