طريقة تعطير وتبييض المناطق الحساسة الجسم والابطين عطر يدوم أيام برائحة مميزة

طريقة تعطير وتبييض المناطق الحساسة الجسم والابطين عطر يدوم أيام مما لا شك فيه أن الفتيات تمتلك العديد والعديد من المنتجات الخاصة بتفتيح الجسم وتعطير الجسم للحصول على رائحة ذكية، فلن نستغنى عنه على مدار اليوم سواء بفصل الصيف أو فصل الشتاء، ونحن نجد أن الكثير من أنواع مزيلات العرق التي تنتشر بالأسواق مليئة بالمواد الكيميائية التي تضر البشرة، وتكون من أهم أسباب اسمرار البشرة وبالأخص التي تتركز تحت الإبطين والمنطقة الحساسة، ونحن اليوم سوف نتعرف على أهم الوصفات والطرق الطبيعية التي تعمل على تبيض وتعطير الجسم للفتيات التي أثبتت فعاليتها للغاية في القضاء على رائحة العرق.

وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

ترغب الفتيات في الحصول على رائحة ذكية وبشرة بيضاء نقية بأفضل المكونات منها:

نقوم بإذابة ملعقة من الفازلين بحمام ماء دافئ.

ومن ثم قومي بإضافة ملعقة ونصف من زيت الليمون، وملعقة ونصف من زيت العنب وملعقة من زيت المشمش .

تخلط المكونات معاً حتى تتجانس.

نقوم بالاحتفاظ بالخليط بعبوة نظيفة مع القيام بتدليك الجسم وسوف تحصلين على الفور على رائحة عطرة.

نقوم بخلط ملعقتين من السكر البني مع ربع كوب من الحليب وتمزج المكونات سوياً بشكل جيد.

نقوم بإضافة 3 قطرات من الفانيليا والقليل من زيت اللوز الحلو.

تخلط المكونات سوياً وتوضع في زجاجة ونأخذ كمية قليلة من الخليط وتطبق على البشرة.

مع القيام بفرك الجسم برفق للقضاء على الجراثيم وبقايا الجلد الميت.

مع الحرص على تكرار المزيج كل استحمام من أجل الحصول على بشرة بيضاء وناعمة.

نقوم ببشر مكعب من المسك ويضاف له النوع المفضل من الصابون السائل.

وبعد أخذ حمام دافئ نقوم بتدليك الجسم بالخليط وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ.

سوف تبقي رائحة العطر مستمرة معكي لوقت طويل، ومن الممكن ترطيب الجسم بالزيوت العطرية أيضاً.

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قناع الفازلين:خلطة السكر والفانيليا:تعطير وتبييض المناطق الحساسة : المسك