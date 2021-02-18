معمول التمر السورى الفاخر ينافس بروعته ودوبانه الجاهز بالطريقة الاصليه بعجينة روعة وهشه

طريقة عمل معمول التمر السورى معمول التمر السوري من أهم أنواع الحلويات المنتشرة في كثير من الدول العربية وتعود أصوله للمطبخ الشامي وامتد بعد ذلك في كثير من المطابخ بالوطن العربي، وأصبح المعمول من أهم أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في الأعياد والمناسبات السعيدة وبالأخص في عيد الفطر المبارك، ويتمتع بمذاقه اللذيذ والشهي ويتم تحضيره بأكثر من طريقة ويختلف من نوع الحشو التي يستخدم به فمن الممكن أن يتم حشو المعمول بالجوز أو المكسرات أو الملبن وغيرها من المكونات اللذيذة.

استحوذت الأكلات السعودية على كثير من المطابخ العربية وأصبح تحضير الأصناف السورية موجودة في كثير من الدول، واليوم نقدم لكم من المطبخ السوري عمل معمول التمر السوري كما يلي:

250 جرام دقيق.

175 جرام سكر أبيض.

50 جرام حليب بودرة.

100 جرام زبدة طرية.

150 جرام سميد ناعم.

175 مل ماء.

25 مل ماء زهر.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 ملعقة صغيرة محلب.

في مقدار من الماء قومي بإذابة الحليب وضيفي له ماء الزهر ضعي المكونات على النار حتى أن تصبح ساخنة وتغلي قليلاً.

في وعاء أخر ضعي الدقيق مع السكر والخميرة والبكينج بودر والمحلب واخلطيهم مع بعضهم.

اضيفي الزبدة الطرية وافركي المكونات مع بعضها باستخدام أصابع يدك حتى يصبح الخليط رملي.

يضاف خليط الحليل وعجني المكونات مرة ثانية مع بعضها حتى يصبح لديك عجينة لينة ومتماسكة، تترك بعد ذلك في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

قطعي العجينة لقطع صغيرة الحجم ثم قومي بتشكيلها على شكل أصابع.

قومي بلصق طرف عجينة المعمول مع بعضها حتى أن تصبح على هيئة حلقات، يتم ترتيبها في صينية وتركيها لحوالي 4 ساعات حتى أن تتخمر.

مع بعضها حتى أن تصبح على هيئة حلقات، يتم ترتيبها في صينية وتركيها لحوالي 4 ساعات حتى أن تتخمر. ثم ادخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتترك لمدة 30 دقيقة حتى يصبح باللون الذهبي.