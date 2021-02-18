لو عايزة ستايلات مريحة وفي نفس الوقت تبقى عصرية وعلى الموضة ، النهاردة هنشارك معاكم مجموعة ستايلات عصرية للمحجبات لموسم الشتا ، وفي نفس مريحة وعملية.

ستايلات عصرية للمحجبات لموسم الشتا:

الجيبات:

كل البنات بتحب الجيبات ، سواء في الصيف او في الشتا ، والجيبات من القطع اللي موضتها مش بتبطل ابدا ، وستايل الجيبات الطويلة الكُسر من الحاجات المناسبة اوي للحجاب ، وفي نفس الوقت عصرية وعلى الموضة ، وهتلاقيها بألوان وخامات مختلفة ، وتقدري تنسقيها مع البلوفر الواسع, او جاكيت, وكتير من القطع في دولابك تقدري تلبسيها على الجيبة اختاري حسب الوقت والمناسبة.

الجينز:

مين فينا مش بيحب الجينز ومش قطعة اساسية في دولابه؟ الجينز من القطع العملية جدا والمريحة واللي ممكن تنسقي عليه اي حاجة من فوق ، وتقدري تلبسي عليه شوز رياضي, او بوت ، الجينز الاختيارات معاه واسعة وكبيرة جدا ، وتقدري تنوعي في لبسه زي ما انتي عايزة.

ستايل الطبقات:

ستايل الطبقات من اكتر الستايلات المناسبة جدا لموسم الشتا وخصوصا في ايام البرد ، بالاضافة انه بيديكي طرق كتير للتنسيق ، ولكن افتكري دايما ان اللون هو المفتاح في ستايل الطبقات ، ما تضيفيش اكتر من لونين ، لان اكتر من كده اللوك هيطلع اوفر جدا ومبتذل ، وانتبهي لخامة الطبقات ، واستخدمي عنصر ضخم واحد للوك.

بنطلون برجل واسعة:

القمصان الطويلة الواسعة مش بتبقى مناسبة مع البنطلونات الضيقة او السكيني ، وهنا البديل هيكون البنطلون اللي رجله واسعة ، تقدري تنسقي معاها توب طويل او قصير.

الفساتين الماكسي:

الفساتين الطويلة من القطع المريحة والعصرية ، اختاري الفساتين الطويلة بألوان الباستيل ، وممكن تضيفي لمسة لون بالاكسسوارات.

تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة افكار تستوحي منها اللوك بتاعك:

ستايلات عصرية للمحجبات لموسم الشتا

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