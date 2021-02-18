الوصفة الأصلية للبسبوسة سر طريقة تحضيرها في البيت خطوة بخطوة

نقدم لجميع الأمهات اليوم الوصفة الأصلية للبسبوسة في المنزل بوصفتها الأصلية، للحصول على ألذ وأحلى بسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة، حيث تعد من أهم أنواع الحلويات عند المواطنين في الوطن العربي كله، ويوجد طرق مختلفة لتحضيرها مثل البسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالقشطة وخلافه، ولكن اليوم سنركز على الوصفة التركية.

الوصفة الأصلية للبسبوسة

تعد البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية، لذا نقدم لكم سر نجاح بسبوسة الحلواني، وسنقدم لكم الآن مقادير البسبوسة.

كوب وربع كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب جوز هند.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف كوب زيت نباتي.

علبة واحدة من القشطة.

2 بيضة.

كمية مناسبة من الزعفران.

كوب سكر ناعم.

لتحضير الصلصة: كوب قشطة، كوب سكر ومكعب زبدة.

أولاً نقوم بتحضير صلصة التوفي من خلال وضع السكر في وعاء عميق على النار، ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي، وبعد ذلك نضيف له القشطة ومكعب الزبدة، ونحرك المكونات مع بعضها بشكل جيد. في وعاء آخر نقوم بخلط دقيق السميد مع الزيت وجو الهند والبيكنج باودر والقشطة والزعفران باستخدام المضرب الكهربائي جيداً، حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة، نقوم بصبها في الصينية المبطنة بالزبدة. نقوم بوضع صلصة التوفي على البسبوسة بشكل مربعات، ثم نضع الصينية في الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي، نخرجها ونقوم بتزيينها بالزعفران ثم نقدمها وهي ساخنة.

مكونات عمل البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة في البيتخطوات عمل شربات البسبوسة

احضري 2 كوب من السكر وأضيفي عليهم كوب من الماء، وذلك في حلة، وضعيهم على نار متوسطة، وعند الغليان، ضعي نصف ليمونة، وباكو من الفانيليا، ثم أغلقي البوتاجاز تماماً، واتركيه ليبرد، حتى تنضج البسبوسة وتقومي بإخراجها من الفرن.