سر الطرطيبة المغربية الرهيبة لتنعيم وفرد الشعر طبيعياً لمدة 6 أشهر في ساعتين فقط

تحلم كل الفتيات والنساء بشعر ناعم صحي لأن أكثر ما يؤثر في إطلالة المرأة هو مظهر شعرها، لذلك تبذل الكثيرات منهن مبالغ مالية كبيرة في صالونات التجميل ومراكز العناية بالشعر، وكل ذلك في سبيل الحصول على شعر ناعم وقوي لا يعاني من التساقط والتقصف، لذلك أتينا لكِ اليوم سيدتي اليوم بوصفات مغربية مجربة ومضمونة لتنعيم الشعر الخشن وفرد الشعر المجعد، مع نتيجة مبهرة تستمر مدة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر وبدون آثار جانبية، وهي أفضل بالتأكيد من الكيراتين الذي يستمر تأثيره لفترة قصيرة ويعود الشعر بعدها للتقصف والتساقط مرة أخرى.

وصفات مغربية مضمونة لفرد وتنعيم الشعر الخشن

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية:

3 ملاعق من نشا الذرة.

حبتان من الموز الطري.

نصف كوب من الزبدة.

لب حبة من الافوكادو.

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم وضع الزبدة في إناء ورفعه على نار هادئة حتى تذوب، ثم يتم وضع المكونات السابق ذكرها بالاضافة إلى الزبدة الذائبة في الخلاط الكهربائي، ويتم خلط المكونات جيدا حتى تتجانس بشكل كامل، وعند الاستخدام يتم تطبيق الخلطة على شعر نظيف مع تمشيط الشعر بمشط خشبي والتأكد من وصول الخلطة لكل أجزاء الشعر، ثم يتم وضع غطاء بلاستيكي على الشعر وتركه لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

فرد الشعر المجعد

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية:

نصف كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من المايونيز.

3 حبات من البيض.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تفريغ صفار البيض في وعاء نظيف حتى يتم استعماله منفصلا عن البياض، ثم يتم إضافة نشا الذرة والمايونيز وزيت جوز الهند إلى الوعاء، ومن ثم خلط المكونات جيدا باستخدام ملعقة خشبية أو باستخدام الخلاط الكهربائي، وذلك للتأكد من تجانس جميع المكونات بشكل جيد، ويتم تطبيق الخلطة على شعر نظيف مع تمشيط الشعر وفرد الخصلات للتأكد من وصول الخلطة للأطراف والجذور، ثم يتم وضع غطاء بلاستيكي على الشعر وتركه لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

تنعيم الشعر كالحرير من أول مرة

تتكون الوصفة الثالثة من العناصر التالية:

ملعقتين من زبدة الشيا.

علبة من الياغورت الطبيعي.

نصف كوب من نشا الأرز.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي جيدا حتى تتجانس بشكل كامل، وعند الاستخدام يتم تطبيق الخلطة على شعر نظيف مع فرد الشعر خصلة خصلة حتى يتم التأكد من وصول الخلطة لجميع أجزاء الشعر، ثم يتم وضع غطاء بلاستيكي على الشعر وتركه لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع الشعر، وتلك الخلطة نتيجتها مضمونة ومبهرة وتجعل الشعر ناعم كالحرير بعد تجفيفه مباشرة، كما تساعد على زيادة طول الشعر وتعمل على تكثيفه أيضاً مع منع تام لتساقط الشعر.

وصفة مضمونة النتائج لتنعيم الشعر الخشن، احضري فنجان من السمسم المطحون بعد تحميصه على النار وعلبة زبادي طبيعي، بالاضافة إلى ملعقتين من المايونيز وملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا، اخلطي المكونات جدا وطبقيها على شعرك ومشطيه جيدا لتوصيل الخلطة إلى كل أجزائه، اتركيها بعد ذلك لمدة ساعتين مع تغطية الشعر بمنشفة ساخنة يتم تغييرها بشكل دوري، اغسلي شعرك بعدها بالماء الدافئ ثم الشامبو واستعملي زيت الجوجوبا لترطيب شعرك.

علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته

يجب أن تقومي بتناول العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل فيتامين A وهو الأهم بالنسبة للشعر، كما يجب ألا تقومي بغسل الشعر أكثر من 3 مرات أسبوعيا ويفضل استخدام شامبو طبي أو طبيعي، ولو اضطررتِ لاستخدتم شامبو عادي فينصح بتخفيفه بالماء قبل وضعه على الشعر، وأخيرا تمشيط الشعر برقة وبواسطة مشط خشبي وتدليك فروة الرأس قبل النوم من العوامل المحفزة لنمو الشعر وتجديد خلاياه.

تعد الخلطة التالية أيضا من الوصفات الفعالة بشدة في علاج تساقط الشعر، يتم تحضير عدد خمسة بصلات كبيرة ويتم بشرهم أو وضعهم في الخلاط الكهربائي ثم يتم تصفية الخليط للحصول على عصير البصل، أو يمكنك إستخراج عصير البصل عن طريق جورب خفيف، ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار إلى عصير البصل ويُقلب المزيج جيداً، يتم تدليك فروة الرأس بهذا المزيج ثم يتم إضافة باقى المزيج إلى بقية الشعر ويُترك لمدة ساعة كاملة، ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر.