حلى مثلثات السميد العربية بمقادير بسيطة وطريقة سريعة والطعم تحفة

يعشق الجميع تناول الحلى في أى وقت من اليوم ولكن للحلويات قدرها الخاص جداً عند العرب وخاصةً في الدول الخليجية مثل السعودية وباقي الدول حيث أن الحلويات في تلم الدول لابد أن تكون متواجدة بشكل يومي في غرفة الجلوس لتناولها في أى وقت.

ويشتهر العرب كثيراً بتناول الحلوى بعد الوجبات الأساسية وخاصة وجبة الفطور والعشاء حيث يتم تقديم الحلوى بجانب كوب من المشروبات الساخنة، وحلى مثلثات السميد من أشهر تلك الحلويات التي تمتاز بتعادل سكرياتها وجمال طعمها الذي يعشقه الجميع، وفيما يلي سوف نقدم لحضراتكم أسهل الطرق لعمل حلى مثلثات السميد في المنزل، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات حلى مثلثات السميد كوبان من السميد الخشن.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الذرة الصافي.

ماء دافئ للعجن.

فستق حلبي للتزيين.

جوز هند لتزيين.

جبنة كريمي للحشوة. مكونات القطر لسقي الحلى كوب من السكر الأبيض حبيبات.

كوب من الماء البارد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

عود من القرفة الخشب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة تحضير حلى مثلثات السميد ينخل السميد الخشن بمصفاة واسعة المسام، وينخل الدقيق الأبيض بمنخل ضيق وذلك لضمان نظافتهما.

ويوضع السميد على الدقيق في إناء واسع يسمح بالعجن به.

يضاف البيكنج باودر للخليط ويضاف القليل من الملح ويقلب جيداً.

تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف لها ملعقة كبيرة من السكر الأبيض، وتغطى وتترك جانباً لتتفاعل قبل وضعها على الخليط الجاف.

تضاف الخميرة بعد تفاعلها للخليط، ويضاف الزيت أيضاً ونبدأ بالعجن اليدوي.

يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة القوام ومتجانسة.

تغطى العجين لتتخمر ويزداد حجمعا بطبقة من البلاستيك، وتترك جانباً في مكان دافئ لتتخمر لمدة حوالي ساعة ونصف على الأقل.

تقطع العجينة وتفرد باستخدام النشابة لطبقة رقيقة السمك.

تقسم العجينة باستخدام سكين حاد.

توضع العجينة في قالب السمبوسك المثلث، وتحشى بالجبنة الكريمي الحلوة.

توضع العجينة في قالب السمبوسك المثلث، وتحشى بالجبنة الكريمي الحلوة. يغلق القالب على الحشوة مع التخلص من بقايا الأطراف الزائدة.

تكرر نفس الخطوات حتى الإنتهاء من كمية العجينة بالكامل. تلميع الاستانلس ستيل بخطوات بسيطة ومواد متوفرة في كل منزل مكونات حلى مثلثات السميدمكونات القطر لسقي الحلىطريقة تحضير حلى مثلثات السميد الوسوم

يعشق الجميع تناول الحلى في أى وقت من اليوم ولكن للحلويات قدرها الخاص جداً عند العرب وخاصةً في الدول الخليجية مثل السعودية وباقي الدول حيث أن الحلويات في تلم الدول لابد أن تكون متواجدة بشكل يومي في غرفة الجلوس لتناولها في أى وقت.

ويشتهر العرب كثيراً بتناول الحلوى بعد الوجبات الأساسية وخاصة وجبة الفطور والعشاء حيث يتم تقديم الحلوى بجانب كوب من المشروبات الساخنة، وحلى مثلثات السميد من أشهر تلك الحلويات التي تمتاز بتعادل سكرياتها وجمال طعمها الذي يعشقه الجميع، وفيما يلي سوف نقدم لحضراتكم أسهل الطرق لعمل حلى مثلثات السميد في المنزل، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات حلى مثلثات السميد كوبان من السميد الخشن.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الذرة الصافي.

ماء دافئ للعجن.

فستق حلبي للتزيين.

جوز هند لتزيين.

جبنة كريمي للحشوة. مكونات القطر لسقي الحلى كوب من السكر الأبيض حبيبات.

كوب من الماء البارد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

عود من القرفة الخشب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة تحضير حلى مثلثات السميد ينخل السميد الخشن بمصفاة واسعة المسام، وينخل الدقيق الأبيض بمنخل ضيق وذلك لضمان نظافتهما.

ويوضع السميد على الدقيق في إناء واسع يسمح بالعجن به.

يضاف البيكنج باودر للخليط ويضاف القليل من الملح ويقلب جيداً.

تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف لها ملعقة كبيرة من السكر الأبيض، وتغطى وتترك جانباً لتتفاعل قبل وضعها على الخليط الجاف.

تضاف الخميرة بعد تفاعلها للخليط، ويضاف الزيت أيضاً ونبدأ بالعجن اليدوي.

يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة القوام ومتجانسة.

تغطى العجين لتتخمر ويزداد حجمعا بطبقة من البلاستيك، وتترك جانباً في مكان دافئ لتتخمر لمدة حوالي ساعة ونصف على الأقل.

تقطع العجينة وتفرد باستخدام النشابة لطبقة رقيقة السمك.

تقسم العجينة باستخدام سكين حاد.

توضع العجينة في قالب السمبوسك المثلث، وتحشى بالجبنة الكريمي الحلوة.

توضع العجينة في قالب السمبوسك المثلث، وتحشى بالجبنة الكريمي الحلوة. يغلق القالب على الحشوة مع التخلص من بقايا الأطراف الزائدة.

تكرر نفس الخطوات حتى الإنتهاء من كمية العجينة بالكامل. تلميع الاستانلس ستيل بخطوات بسيطة ومواد متوفرة في كل منزل مكونات حلى مثلثات السميدمكونات القطر لسقي الحلىطريقة تحضير حلى مثلثات السميد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلى مثلثات السميد العربية بمقادير بسيطة وطريقة سريعة والطعم تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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