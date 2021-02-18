احصلي على عيون كالأطفال بدون تجاعيد أو هالات سوداء خلال أسبوع واحد فقط

ضعيها تحت عينيك وانتظري نتيجة رائعة في التخلص من الهالات السوداء والتجاعيد خلال أسبوع واحد، هل تصدقين عزيزتي أن هناك خلطة طبيعية لعلاج الهالات حول العينين وتقوم بتفتيح اللون الداكن وتحارب التجاعيد التي تظهر في تلك المنطقة الرقيقة من الوجه، وفي نفس الوقت تتجاوز نتيجتها الرائعة في معظم الأحيان أنواع متعددة من مستحضرات العناية بالبشرة، تابعي هذا الموضوع لتتعرفي على أفضل وأسرع الخلطات الطبيعية المضمونة للتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد العين، حيث تعمل كمغذي ومبيض فعال للغاية الذي يظهر حول العينين نتيجة للإرهاق والضعف الجسدي وعوامل أخرى كثيرة ، وذلك دون أضرار على العين وبدون تكاليف تقريباً.

طريقة التخلص من الهالات السوداء خلال أسبوع واحد

احضري ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، ملعقتين كبيرتين من زيت الخيار، والجدير بالذكر أن كل من زيت اللوز والخيار هما أهم عنصرين طبيعيين للحفاظ على منطقة تحت العينين من الهالات السوداء والتجاعيد والترهلات أيضا، ملعقة كبيرة من زيت الورد، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، ملعقة صغيرة من ماء الورد لسد المسامات، قومي بعد ذلك بتحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون، زيت الخيار، زيت الورد، وأيضا مقدار ماء الورد.

قومي بمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تختلط جيداً، يتم تطبيق المزيج علي منطقة حول العينين مساءا قبل النوم بشكل يومي، وذلك مع عمل طبطبة ومساج بأطراف الأصابع حتي تمتصه البشرة تماما وفي الصباح اغسلي الوجه ورطبي بعد ذلك، يحفظ المزيج في علبة زجاجية وتوضع في الثلاجة الكمية صالحة حتي تنتهي، وخلال أسبوع واحد انتظري نتيجة مدهشة من حيث اختفاء الهالات السوداء ومعالجة التجاعيد وشد الجلد تحت العينين.

محاربة التجاعيد حول العينين طبيعياً وعلاج الهالات

للتقليل من التجاعيد حول العين وعلاج الهالات السوداء يمكنك إحضار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر، ملعقة كبيرة من ماء الورد، ملعقة كبيرة من عسل النحل، بعد ذلك قومي بتجهيز وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كلا من عسل النحل، زيت الزيتون وأيضا مقدار ماء الورد ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام سائل، يتم غمس الشرائح القطنية في المحلول ثم توضع تحت العينين وتترك لمدة ربع ساعة أو حتى يتشربه الجلد، يوضع هذا المحلول مرتين في اليوم صباحا ومساءا يتم إزالته بعد ذلك بقطنة مبللة بالماء البارد ثم يتم ترطيب البشرة بعد ذلك بالمرطب المناسب لبشرتك.