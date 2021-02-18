أقوى وصفات طبيعية لشد الجسم وتبييضه من أول استخدام

أفضل الوصفات الطبيعية لشد الجسم وتبييضه من أول استخدام، تريد كل امرأة الظهور بمظهر اكثر من رائع ومثالي للغاية وخاصة إذا كان هناك بعض المناسبات، فتريد الظهور بإطلالة مميزة وببشرة خالية من التجاعيد أو الخطوط الدقيقة والرفيعة وبدون أي ترهلات، وكذلك تريد أن يكون الجسم خالي من أي مشاكل أو مناطق غامقة أو حبوب أو أي شوائب تظهر الجسم وتُعطى مظهر غير محبب إليها، لذلك يبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على شد الجسم وتبييضه من أول استخدام وهذا ما سوف إليكي من خلال هذا المقال.

أفضل وصفات طبيعية لشد الجسم وتبييضه

المكونات:

كوب إلا ربع من ماء الورد.

بياض بيضة واحدة.

كوب من الحليب المجفف.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ربع كوب من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري طبق كبير و مناسب لخلط المكونات ثم ضعي النشا والحليب المجفف مع ماء الورد وقومي بخفقهم.

بعد ذلك نضيف اليهم بياض البيض والعسل واستمري في التقليب بواسطة ملعقة خشبية أو غيرها.

بعد أن يصبح القوام سائل وخالي من أي كتل؛ قومي بتوزيع الخليط على الجسم بشكل كامل و ابدئي بتدليكه في حركات دائرية.

ثم اتركيه لمدة نصف ساعه أو ساعة كاملة، و يشطف الجسم بالماء الفاتر ويرطب.

يتم تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا وسوف تحصلين على جسم مشدود وخالي من أي ترهلات، وأيضاً ستحصلي على بياض ناصع وخاصة فى الأماكن الداكنة ومنطقة الأكواع والركب، ومن خلال هذه الوصفة سوف تحصلين على شد فوري للوجه.

كما يمكنك مسح الأماكن الداكنة فى الجسم بشكل يومي بخليط من عصير الليمون وماء الورد ولمدة خمس دقائق فقط، ثم تُغسل وتُرطب بالجلسرين أو الفازلين أو أي كريم مرطب متوافر لديكي، ومع الاستمرار عليه لمدة أسبوع واحد سوف تحصلي على نتائج مذهلة.

خلطة لتبييض الجسم كامل في أسبوع

أحضري ملعقة من الزبادي، وملعقة من النشا، وملعقة من زيت جوز الهند وقومي بخفقهم جيداً حتى يصبح الكريم متجانس وسهل الفرد على الجسم، طبقي الكريم على الجسم وعلى المنطقة المراد تبييضها واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بماء فاتر، كرري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً وسوف تلاحظين بياض ناصع فى الجسم وشده بطريقة خيالية.