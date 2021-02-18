كريمات طبيعية للقضاء على الترهلات من المنزل بخطوات بسيطة

يعتبر ظهور ترهلات الجسم ظاهرة طبيعية لدى معظم النساء بمرور السن والتعرض للولادة واللجوء إلي أنظمة الريجيم القاسية وعدم شرب كميات كبيرة من الماء وجفاف الجلد وليس لترهلات الجلد أيّ علاقة بالسمنة المفرطة كما يعتقد البعض أن الترهلات مرتبطة بالسمنة بل هي تحتاج إلي عناية بالجسم والدليل على ذلك وجود فئات كثيرة من النساء تعاني من الترهلات على الرغم من نحافة الجسم ونقدم لكم بعض الكريمات الطبيعية التي ظهرت لمعالجة تلك الترهلات من خلال هذا المقال.

كريمات طبيعية للتخلص من الترهلات بالجسم

يعتبر الجلد من عناصر الجسم الأكثر حساسية وتأثيراً بالعوامل الخارجية لذلك تعاني معظم النساء من ترهلات الجلد الذي يعتبر ظهورها أمر بغيض ومسبب للإحراج في بعض الأحيان لذلك ظهرت عمليات التجميل لشد الجسم ولكن تحتاج إلي أموال طائلة حتى أن البعض لا يستطيع توفير تلك التكلفة ودائماً ما نلجأ إلي الحلول المعقدة، ونمنع أنفسنا من تجربة أبسط الحلول مثل الحلول الطبيعية والتي أثبتت نتائجها في جميع مجالات العناية لذلك أصبحت موثوقة ويلتفت إليها الكثير من النساء باعتبارها غير مكلفة وتستطيع تحقيق النتيجة المرغوبة من خلالها لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال بعض من الكريمات من مواد طبيعية للتخلص من الترهلات.

أولاً كريم الموز الطبيعي:

عن طريق هرس موزة أو أكثر حسب مناطق الترهلات ونقوم بدهن الجسم بالموز وتحضير غطاء من مادة البلاستيك أو مادة السوليفان حسب المتاح وتغليف المكان بشكل جيد لمدة عشرون دقيقة ويتم تكرار كريم الموز مرتين على الأقل أسبوعياً.

ثانياً كريم العسل الأبيض:

يعتبر أكثر الطرق الفعالة في المؤثرات الخارجية للبشرة ويساعد على شد البشرة مرة أخري عن طريق عمل حمام ماء دافئ للجسم للأماكن المرغوب بشد الجسم بها ثم دهن الجسم بالعسل وتركة على الجسم لمدة خمسة عشر دقيقة مع وضع العسل على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

نصائح للحفاظ على نضارة الجسم وعدم ظهور الترهلات:

شرب المياه بكميات كبيرة خلال اليوم.

تحضير سكراب قهوة وسكر الشهير مرتين أسبوعياً على الأقل للحفاظ على البشرة والتخلص من الجلد الميت.

ترطيب الجسم يومياً خاصةً في فصل الشتاء.