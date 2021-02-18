اسهل طريقة لعمل الكابتشينو باكبر كمية رغوة نسكافيه في المنزل

الكابتشينو يعتبر من المشروبات الساخنة التي لا يستغنى عنها كثير من الأشخاص في الشتاء ويقبل عليها كل أفراد الأسرة خاصه في ظل هذا الجو البارد، ويعتبر الكابتشينو من اشهر أنواع القهوة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد في طريقة عمله باللبن و يتميز بالرغوة الكثيفة، ويمكن وضع كريم الشوكولاته عليه ولذلك يحبه كل الفئات و هو المشروب المنعش، ويريد الكثيرين معرفه سر عمل الكابتشينو الذي نجده في الكافيات وسوف نوضح لكم كيف يتم عمل الكابتشينو بكل أسراره ومذاقه الرهيب حيث نجد وجود الرغوة الكثيفة على الكابتشينو هي من علامات نجاح طريقتهمكونات الكابتشينو
المكونات التي نحضر بها قهوة الكابتشينو تعتمد علي مكونات بسيطة هي
- كوب نسكافيه
- كوب ماء
- كوب سكر
- ثلاثة اربع كوب لبن
- نحضر وعاء مناسب لعمل الكابتشينو ثم نضع فيه النسكافيه ومعه السكر ونقوم بخلطهم جيدا حتى يمتزجوا
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ويكون في درجه حراره الغرفة ثم نقوم بتقليب الماء مع النسكافيه والسكر المخلوط جيدا
- نقوم بعد ذلك بخفق هذا الخليط جيدا بالخفاق أو عن طريق الخلاط وذلك لمده 10 دقائق حتى يصبح هذا الخليط سميكا وكثيفا وشكله كريمي
- بعد أن انتهينا من عمل هذا الخليط نقوم بحفظه في برطمان خاص أو في علبه محكمه الإغلاق
- و نقوم بأخذ ملعقه واحده فقط من هذا الخليط وضعها على ثلاث اربع كوب لبن أو حليب ويكون هذا الحليب مغلي وبذلك نتكون قد قمنا بتحضير كوب كابتشينو ذو رغوه كثيفه
يمكن تحضير الكابتشينو باستخدام الكراميل وذلك عن طريق إضافة كريم كراميل ولبن بودره وكريم عاديه وكذلك قشطه وبعد ذلك نقوم بخفق هم جميعا في الخلاط ونضيف لهم النسكافيه والسكر والماء المغلي وهي طريقة أخري لعمل قهوة الكابتشينو.
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الكابتشينو يعتبر من المشروبات الساخنة التي لا يستغنى عنها كثير من الأشخاص في الشتاء ويقبل عليها كل أفراد الأسرة خاصه في ظل هذا الجو البارد، ويعتبر الكابتشينو من اشهر أنواع القهوة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد في طريقة عمله باللبن و يتميز بالرغوة الكثيفة، ويمكن وضع كريم الشوكولاته عليه ولذلك يحبه كل الفئات و هو المشروب المنعش، ويريد الكثيرين معرفه سر عمل الكابتشينو الذي نجده في الكافيات وسوف نوضح لكم كيف يتم عمل الكابتشينو بكل أسراره ومذاقه الرهيب حيث نجد وجود الرغوة الكثيفة على الكابتشينو هي من علامات نجاح طريقتهمكونات الكابتشينو
المكونات التي نحضر بها قهوة الكابتشينو تعتمد علي مكونات بسيطة هي
- كوب نسكافيه
- كوب ماء
- كوب سكر
- ثلاثة اربع كوب لبن
- نحضر وعاء مناسب لعمل الكابتشينو ثم نضع فيه النسكافيه ومعه السكر ونقوم بخلطهم جيدا حتى يمتزجوا
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ويكون في درجه حراره الغرفة ثم نقوم بتقليب الماء مع النسكافيه والسكر المخلوط جيدا
- نقوم بعد ذلك بخفق هذا الخليط جيدا بالخفاق أو عن طريق الخلاط وذلك لمده 10 دقائق حتى يصبح هذا الخليط سميكا وكثيفا وشكله كريمي
- بعد أن انتهينا من عمل هذا الخليط نقوم بحفظه في برطمان خاص أو في علبه محكمه الإغلاق
- و نقوم بأخذ ملعقه واحده فقط من هذا الخليط وضعها على ثلاث اربع كوب لبن أو حليب ويكون هذا الحليب مغلي وبذلك نتكون قد قمنا بتحضير كوب كابتشينو ذو رغوه كثيفه
يمكن تحضير الكابتشينو باستخدام الكراميل وذلك عن طريق إضافة كريم كراميل ولبن بودره وكريم عاديه وكذلك قشطه وبعد ذلك نقوم بخفق هم جميعا في الخلاط ونضيف لهم النسكافيه والسكر والماء المغلي وهي طريقة أخري لعمل قهوة الكابتشينو.
- تعرفي على فوائد الثوم وجربي أفضل وصفات لشعرك
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