بنت الصحن الطرية الأكلة اليمنية الألذ علي الأاطلاق

يشتهر المطبخ اليمني بتحضير ألذ أنواع الحلويات الطرية واللذيذة بنكهات مختلفة ومن أشهر تلك الوصفات وصفة كيكة الرواني أو بنت الصحن الطرية والشهية للغاية، يمكنك تحضير تلك الوصفة وتقديمها لضيوفك ولأسرتك وذلك لتشعريهم بمدى تنوعك وبراعتك في المطبخ فيمكن تناولها كوجبة خفيفة أو للتحلية، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل بنت الصحن الطرية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: بنت الصحن الطرية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير دهن الوجه: القليل من العسل الأبيض.

رشة من حبة البركة أو السمسم.

صفار بيضة كبيرة. خطوات تحضير بنت الصحن الطرية: قومي بإذلبة الخميرة مع السكر في الماء. اتركي الكوب مغطى في مكان دافي لتتفاعل الخميرة. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي إليه الملح والبيض وقلبي. أضيفي الماء المذاب به الخميرة بالتدريج مع التقليب المستمر. أضيفي الزبدة ثم استمري في العجن لمدة عشر دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة طرية. اتركي العجين لمدة نصف ساعة في مكان دافئ حتى ترتاح وتتخمر. يقسم العجين إلى ستة عشر جزء متساوي في الحجم. شكلي كل جزء على شكل كرة. أحضري صينية الخبز واهنيها بالسمن أو الزبدة من الداخل. ضعي كرة من الكرات وافرديها في الصينية جيداً. افردي كرة أخرى وضعيها فوق الطبقة الاولى واستمري على ذلك إلى أن تتكون طبقات. ادهني الوجه بصفار البيض ثم رشي حبة البركة للتزيين. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة ثلث ساعة حتى تنضج. أخرجي المعجنات من الفرن ثم اسكبي عليها العسل وقدميها. أفضل طرق تخزين الخرشوف لفترة طويلة استعداداً لشهر رمضان خطوات تحضير بنت الصحن الطرية: الوسوم

يشتهر المطبخ اليمني بتحضير ألذ أنواع الحلويات الطرية واللذيذة بنكهات مختلفة ومن أشهر تلك الوصفات وصفة كيكة الرواني أو بنت الصحن الطرية والشهية للغاية، يمكنك تحضير تلك الوصفة وتقديمها لضيوفك ولأسرتك وذلك لتشعريهم بمدى تنوعك وبراعتك في المطبخ فيمكن تناولها كوجبة خفيفة أو للتحلية، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل بنت الصحن الطرية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: بنت الصحن الطرية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير دهن الوجه: القليل من العسل الأبيض.

رشة من حبة البركة أو السمسم.

صفار بيضة كبيرة. خطوات تحضير بنت الصحن الطرية: قومي بإذلبة الخميرة مع السكر في الماء. اتركي الكوب مغطى في مكان دافي لتتفاعل الخميرة. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي إليه الملح والبيض وقلبي. أضيفي الماء المذاب به الخميرة بالتدريج مع التقليب المستمر. أضيفي الزبدة ثم استمري في العجن لمدة عشر دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة طرية. اتركي العجين لمدة نصف ساعة في مكان دافئ حتى ترتاح وتتخمر. يقسم العجين إلى ستة عشر جزء متساوي في الحجم. شكلي كل جزء على شكل كرة. أحضري صينية الخبز واهنيها بالسمن أو الزبدة من الداخل. ضعي كرة من الكرات وافرديها في الصينية جيداً. افردي كرة أخرى وضعيها فوق الطبقة الاولى واستمري على ذلك إلى أن تتكون طبقات. ادهني الوجه بصفار البيض ثم رشي حبة البركة للتزيين. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة ثلث ساعة حتى تنضج. أخرجي المعجنات من الفرن ثم اسكبي عليها العسل وقدميها. أفضل طرق تخزين الخرشوف لفترة طويلة استعداداً لشهر رمضان خطوات تحضير بنت الصحن الطرية:

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