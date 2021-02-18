سر نجاح عيش التوست المنزلي بالوصفة الأصلية

يجب الجميع استخدام عيش التوست في تحضير الفطور أو العشاء فهو لذيذ وصحي أكثر من أنواع العيش الأخرى لذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة لتحضيرعيش التوست المنزلي وذلك لتوفير المال وضمان سلامته وللحفاظ على صحتها وصحة أسرتها وأولادها، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة سهلة للغاية وبسيطة لتحضيره. عيش التوست المنزلي المقادير اللازمة لتحضير الخبز: عيش التوست المنزلي المقادير اللازمة لتحضير الخبز: تحتاجين إلى: كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات.

كوبان من الماء الدافئ أى ما يعادل 480 مل.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من السمن البلدي.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض العادي.

معلقة كبيرة من خميرة البودر.

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الأبيض. خطوات تحضير عيش التوست المنزلي: قومي بوضع الخميرة مع السكر في نصف كوب من الماء الدافي. قلبي المكونات جيداً حتى تذوب في الماء ثم غطي الكوب واتركيه في مكان دافئ حتى تبدأ الخميرة في التفاعل وتفور. في وعاء العجنان الكهربائي انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح والخل والسمنة وقلبي جيداً. أضيف الماء المذاب فيه الخميرة مع الاستمرار في العجن. أضيفي الكوب ونصف المتبقي من الماء الدافئ إلى العجان بشكل تدريجي إلى أن تتكون العجينة. استمري في العجن لمدة عش ر دقائق حتى يصبح لديك عجينة ملساء وطرية. قومي بتغطية إناء العجان بورق الاسترتش واتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر. أحضري قالب التوست وادهنيه بالسمن من الداخل مع رشة من الدقيق لتبطين الوعاء. شكلي العجينة على شكل مستطيل وضعيها في القارب مع مساواة الوجه. غطي القالب بقطعة قماش أو بمنشفة واتركي العجين يرتاح لمدة ساعة أخرى. أدخلي القالب الفرن الساخن على درجة حرارة مائتان حتى يصبح التوست جاهز للاستخدام. طريقة عمل الشاي المثلج بالفواكه في المنزل خطوات تحضير عيش التوست المنزلي: الوسوم

يجب الجميع استخدام عيش التوست في تحضير الفطور أو العشاء فهو لذيذ وصحي أكثر من أنواع العيش الأخرى لذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة لتحضيرعيش التوست المنزلي وذلك لتوفير المال وضمان سلامته وللحفاظ على صحتها وصحة أسرتها وأولادها، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة سهلة للغاية وبسيطة لتحضيره. عيش التوست المنزلي المقادير اللازمة لتحضير الخبز: عيش التوست المنزلي المقادير اللازمة لتحضير الخبز: تحتاجين إلى: كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات.

كوبان من الماء الدافئ أى ما يعادل 480 مل.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من السمن البلدي.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض العادي.

معلقة كبيرة من خميرة البودر.

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الأبيض. خطوات تحضير عيش التوست المنزلي: قومي بوضع الخميرة مع السكر في نصف كوب من الماء الدافي. قلبي المكونات جيداً حتى تذوب في الماء ثم غطي الكوب واتركيه في مكان دافئ حتى تبدأ الخميرة في التفاعل وتفور. في وعاء العجنان الكهربائي انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح والخل والسمنة وقلبي جيداً. أضيف الماء المذاب فيه الخميرة مع الاستمرار في العجن. أضيفي الكوب ونصف المتبقي من الماء الدافئ إلى العجان بشكل تدريجي إلى أن تتكون العجينة. استمري في العجن لمدة عش ر دقائق حتى يصبح لديك عجينة ملساء وطرية. قومي بتغطية إناء العجان بورق الاسترتش واتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر. أحضري قالب التوست وادهنيه بالسمن من الداخل مع رشة من الدقيق لتبطين الوعاء. شكلي العجينة على شكل مستطيل وضعيها في القارب مع مساواة الوجه. غطي القالب بقطعة قماش أو بمنشفة واتركي العجين يرتاح لمدة ساعة أخرى. أدخلي القالب الفرن الساخن على درجة حرارة مائتان حتى يصبح التوست جاهز للاستخدام. طريقة عمل الشاي المثلج بالفواكه في المنزل خطوات تحضير عيش التوست المنزلي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح عيش التوست المنزلي بالوصفة الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.