أقوي وصفة للعرايس تبييض وتفتيح العانة والابط والجسم في دقائق وصفه رائعة

أقوي وصفة للعرايس تحلم كل سيدة وفتاة من الحصول على بشرة بيضاء كالثلج ناعمة كالحرير، ولكن للأسف توجه صعوبة في تحقيق ذلك نظراً لأنها تعاني من مشاكل البشرة المتعددة التي تسبب اسمرار البشرة وتصبغات الجلد وعدم توحد اللون، والكثير من المناطق الداكنة بالجسم مما تكون من أكبر الكوابيس للعروس التي يسبب لها الإحراج أمام زوجها، وترغب في أن تحصل على بشرة بيضاء وناعمة وبالأخص للمنطقة الحميمة، ونحن اليوم جئنا لكي بحلول منزلية تمكنك من تبيض الجسم بشكل سريع. أقوي وصفة للعرايس تبييض وتفتيح الجسم أقوي وصفة للعرايس تبييض وتفتيح الجسم تعرفي معنا على أهم الوصفات الطبيعية لتبيض الجسم بوقت وجيز قبل زفافها: وصفة زيت جوز الهند والقهوة: نقوم بخلط ملعقة من مسحوق القهوة مع ملعقتين من زيت جوز الهند وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.

نقوم بتدليك المناطق الداكنة بالمزيج لمدة 5 دقائق.

من ثم تترك على البشرة لمدة 10 دقائق ومن ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الساخن.

ومن ثم تطبيق الماء البارد للقيام بغلق المسام، مع الحرص على تكرارها مرتين من كل أسبوع. قناع الأرز: نقوم بإحضار حبة من البطاطس وتسلق وتهرس بشكل جيد وتترك حتى تبرد.

نقوم بطحن ملعقة من الأرز حتى أن نحصل على بودر، ونقوم بإضافته للبطاطس.

ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة من الحليب، ثم القليل من عصير الليمون.

تخلط المكونات سوياً بشكل جيد ونقوم بتطبيق الماسك على المناطق الداكنة للبشرة والتدليك برفق.

تترك لمدة ربع ساعة ويشطف بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع لمدة لا تقل عن أسبوع. خلطات تبيض الجسم بيكربونات الصودا: نقوم بوضع كمية قليلة من بيكربونات الصودا على ليفة الاستحمام على أن تكون مبللة.

ومن ثم نقوم بفرك المناطق الداكنة بالجسم ، ويمرر عليه مكعب من الثلج.

، ويمرر عليه مكعب من الثلج. ونقوم بترطيب البشرة بزيت جوز الهند بشكل يومي على المناطق الداكنة. طريقة عمل الشاي المثلج بالفواكه في المنزل وصفة زيت جوز الهند والقهوة:قناع الأرز:خلطات تبيض الجسم بيكربونات الصودا: الوسوم

أقوي وصفة للعرايس تحلم كل سيدة وفتاة من الحصول على بشرة بيضاء كالثلج ناعمة كالحرير، ولكن للأسف توجه صعوبة في تحقيق ذلك نظراً لأنها تعاني من مشاكل البشرة المتعددة التي تسبب اسمرار البشرة وتصبغات الجلد وعدم توحد اللون، والكثير من المناطق الداكنة بالجسم مما تكون من أكبر الكوابيس للعروس التي يسبب لها الإحراج أمام زوجها، وترغب في أن تحصل على بشرة بيضاء وناعمة وبالأخص للمنطقة الحميمة، ونحن اليوم جئنا لكي بحلول منزلية تمكنك من تبيض الجسم بشكل سريع. أقوي وصفة للعرايس تبييض وتفتيح الجسم أقوي وصفة للعرايس تبييض وتفتيح الجسم تعرفي معنا على أهم الوصفات الطبيعية لتبيض الجسم بوقت وجيز قبل زفافها: وصفة زيت جوز الهند والقهوة: نقوم بخلط ملعقة من مسحوق القهوة مع ملعقتين من زيت جوز الهند وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.

نقوم بتدليك المناطق الداكنة بالمزيج لمدة 5 دقائق.

من ثم تترك على البشرة لمدة 10 دقائق ومن ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الساخن.

ومن ثم تطبيق الماء البارد للقيام بغلق المسام، مع الحرص على تكرارها مرتين من كل أسبوع. قناع الأرز: نقوم بإحضار حبة من البطاطس وتسلق وتهرس بشكل جيد وتترك حتى تبرد.

نقوم بطحن ملعقة من الأرز حتى أن نحصل على بودر، ونقوم بإضافته للبطاطس.

ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة من الحليب، ثم القليل من عصير الليمون.

تخلط المكونات سوياً بشكل جيد ونقوم بتطبيق الماسك على المناطق الداكنة للبشرة والتدليك برفق.

تترك لمدة ربع ساعة ويشطف بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع لمدة لا تقل عن أسبوع. خلطات تبيض الجسم بيكربونات الصودا: نقوم بوضع كمية قليلة من بيكربونات الصودا على ليفة الاستحمام على أن تكون مبللة.

ومن ثم نقوم بفرك المناطق الداكنة بالجسم ، ويمرر عليه مكعب من الثلج.

، ويمرر عليه مكعب من الثلج. ونقوم بترطيب البشرة بزيت جوز الهند بشكل يومي على المناطق الداكنة. طريقة عمل الشاي المثلج بالفواكه في المنزل وصفة زيت جوز الهند والقهوة:قناع الأرز:خلطات تبيض الجسم بيكربونات الصودا:

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