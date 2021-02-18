المكرونة البشاميل الاقتصادية غير مكلفة وبمكونات مظبوطة

تعتبر المكرونة البشاميل من أفضل الأطعمة التى تقدم من المطبخ الإيطالي وتعد طريقة تحضيره مختلفة من ربة منزل لأخر، وتعد المكرونة البشاميل محببة لدى الكثير من الأشخاص في كافة الدول العربية والغربية أيضا.

الكثير من السيدات يعتقدون بأن تحضيرها تستغرق الكثير من الوقت ولكن في الحقيقة غير ذلك التحضير يستغرق بالتقريب عشرون دقيقة بينما مدة طهيها بالفرن تستغرق ما بين عشرون دقيقة لـ ثلاثون دقيقة فقط، واليوم من خلال موقع “ثقفني” سنوضح طريقة عمل المكرونة البشاميل والمقادير المظبوطة.

نصف كيلو حليب دسم.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من السمن.

مكعب ماجي.

فلفل أسود.

السبع بهارات.

نقوم بتحضير طنجرة عميقة ونضع بها السمن، وبعد أن يتم الذوبان نضع الدقيق. نقوم بتحريك الدقيق جيدا حتى يتحمر لونه، بعدها نضع الحليب وجميع البهارات التي تم وذكرناها من قبل.

ربع لحمة بقري مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

ملح.

فلفل حار مقطع صغيرا.

ثمرة واحدة طماطم مقطعة صغيرا.

بهارات لحمة.

ملعقة من السمن.

حضري المقلاة في الأول وضعي السمن حتى يتم ذوبانه، بعدها ضعي البصل المفروم. قومي بالتقليب حتى يتم تحمير البصل وبعدها ضعي اللحم المفروم والملح والبهارات كلها. ضعي الفلفل الحار والطماطم المقطعة ثم يتم التقليب جيدا حتى يتم النضج تماما.

مقادير صوص البشاميل:طريقة تحضير صوص البشاميل:مقادير اللحم المفروم المعصج:طريقة تحضير اللحم المفروم المعصج:

في الأول حضري نصف كيلو مكرونة أقلام وقومي بسلقها حتى يتم نضجها تماما. بعدها نقوم بتحضير الصينية التي يتم وضع المكرونة البشاميل بها. الخطوة التالية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من صوص البشاميل كدهان للصينية. نضع نصف المكرونة المسلوقة بالصينية ثم نضع جزء من صوص البشاميل ونقلب المكرونة، ثم نضع اللحمة المعصجة بالمنصف ونضع جبنة رومي مبشورة أيضا. ثم نضع النصف الأخر من المكرونة وعليها الصوص ونقلبها حتى يتم وضع الصوص جيدا. على وجة المكرونة نضع صوص بشاميل مرة أخرى ثم نضع جبنة رومي مبشورة. نقوم بوضع المكرونة في الفرن لمدة أربعون دقيقة على الأقل حتى يتم نضجها تماما.

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طريقة تحضير المكرونة البشاميل بالخطوات: