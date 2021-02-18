طريقة عمل مثبت الميكب بمكونين فقط خلال خمس دقائق وبأقل تكلفة

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طريقة عمل مثبت الميكب بمكونين فقط خلال خمس دقائق، العديد من الفتيات يشعرون بالانزعاج عندما يتم سيلان المكياج على الوجه خاصة، إذا كانت خارج المنزل لفترة طويلة، فهناك العديد من المثبتات تباع بأسعار باهظة في المحلات التجارية ولا تقدر كل فتاة على شرائه من الخارج، فاليوم من خلال هذا المقال وفرنا لكم طريقة عمل مثبت الميكب في المنزل بمكونين فقط موجودين في كل منزل، يمكن تحضيرها بكل سهولة وبأقل تكلفة، تابعونا من خلال هذا المقال للتعرف على طريقة عمل مثبت الميكب في المنزل.طريقة عمل مثبت الميكب بمكونين فقط
وصفة اليوم طبيعية ومضمونة ومجربة 100% لأنها محضرة بمكونات بسيطة و طبيعية و موجودة في كل منزل، يمكن من خلالها تثبيت الميكب على الوجه طوال اليوم دون قلق أو خوفاً من سيلانه على الوجه، يمكن تجربته على الوجه قبل وضع الميكب وبعد وضعه .مكونات المثبت:
- زجاجة بخاخ فارغة.
- ماء ورد.
- ماء عادي.
- زيت جلسرين.
طريقة التحضير:
- يتم تحضير الزجاجة البخاخ الفارغة ويوضع نصفها ماء عادي، مع تكملة ربع الزجاجة ماء ورد والربع الآخر يتم وضع زيت الجلسرين.
- ثم تغلق الزجاجة ويتم رجها جيداً، وبهذا يتم الحصول على مثبت ميكب طبيعي ومضمون بعيداً عن المثبتات التي تباع في المحلات التجارية بأسعار باهظة.
- يمكن حفظها في الثلاجة لمدة شهر للإستعمال اليومي.
- يمكن رشحه بعد وضع الميكب على الوجه مع مراعاة وضع مسافة بسيطة بين الوجه ورذاذ المثبت.
يمكن تجربته في المنزل بعد وضع الميكب، و قبل وضعه حيث أن مادة الجلسرين ترطب الجلد، وتثبت بطريقة كبيرة للميكب، وبهذا تم حصولك على مثبت ميكب في المنزل دون الذهاب إلى شراء مثبتات بأسعار باهظة، حيث تعد تلك الطريقة أفضل طريقة لعمل مثبت الوجه بأقل تكلفة وبأعلى جودة.
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طريقة عمل مثبت الميكب بمكونين فقط خلال خمس دقائق، العديد من الفتيات يشعرون بالانزعاج عندما يتم سيلان المكياج على الوجه خاصة، إذا كانت خارج المنزل لفترة طويلة، فهناك العديد من المثبتات تباع بأسعار باهظة في المحلات التجارية ولا تقدر كل فتاة على شرائه من الخارج، فاليوم من خلال هذا المقال وفرنا لكم طريقة عمل مثبت الميكب في المنزل بمكونين فقط موجودين في كل منزل، يمكن تحضيرها بكل سهولة وبأقل تكلفة، تابعونا من خلال هذا المقال للتعرف على طريقة عمل مثبت الميكب في المنزل.طريقة عمل مثبت الميكب بمكونين فقط
وصفة اليوم طبيعية ومضمونة ومجربة 100% لأنها محضرة بمكونات بسيطة و طبيعية و موجودة في كل منزل، يمكن من خلالها تثبيت الميكب على الوجه طوال اليوم دون قلق أو خوفاً من سيلانه على الوجه، يمكن تجربته على الوجه قبل وضع الميكب وبعد وضعه .مكونات المثبت:
- زجاجة بخاخ فارغة.
- ماء ورد.
- ماء عادي.
- زيت جلسرين.
طريقة التحضير:
- يتم تحضير الزجاجة البخاخ الفارغة ويوضع نصفها ماء عادي، مع تكملة ربع الزجاجة ماء ورد والربع الآخر يتم وضع زيت الجلسرين.
- ثم تغلق الزجاجة ويتم رجها جيداً، وبهذا يتم الحصول على مثبت ميكب طبيعي ومضمون بعيداً عن المثبتات التي تباع في المحلات التجارية بأسعار باهظة.
- يمكن حفظها في الثلاجة لمدة شهر للإستعمال اليومي.
- يمكن رشحه بعد وضع الميكب على الوجه مع مراعاة وضع مسافة بسيطة بين الوجه ورذاذ المثبت.
يمكن تجربته في المنزل بعد وضع الميكب، و قبل وضعه حيث أن مادة الجلسرين ترطب الجلد، وتثبت بطريقة كبيرة للميكب، وبهذا تم حصولك على مثبت ميكب في المنزل دون الذهاب إلى شراء مثبتات بأسعار باهظة، حيث تعد تلك الطريقة أفضل طريقة لعمل مثبت الوجه بأقل تكلفة وبأعلى جودة.
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