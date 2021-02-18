طريقة عمل الكيكة العادية بقوام هش وطري مثل الكيك الإسفنجي

تعد الكيكة العادية من أبسط أنواع الكيك ، الذي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وتمتاز الكية بقوام هش وطري، وكثير من النساء تجد صعوبة في طريقة تحضير الكيك وتشتكي دائماً من هبوط الكيكة، ولكن في الحقيقة تعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولكن باتباع الخطوات الصحيحة وبمقادير متناسبة، وتعتبر هي من الحلويات الجميلة التي يستمتع بها الكثير فهي تجد لها مذاق جميل مع كوب الشاي في وجبة الإفطار، وتعتبر هي من الأطعمة المغذية جداً للأطفال لما تحتوي عليه من مكونات لها قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة العادية بالمقادير المضبوطة وبخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل الكيكة العادية مكونات عمل الكيكة العادية مكونات الكيكة العادية مكونات سهلة ولكن يجب أن تحضيرها بالمقادير الأتية:ـ كوب من السكر الأبيض الناعم.

4 بيضات.

كيس من اللبن البودرة (مذاب في كوب من الماء).

2 كيس فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

2 كوب دقيق.

رشة قليلة من الملح.

ربع ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير لضمان نجاح الكيكة العادية يجب تحضيرها باتباع الخطوات الأتية:ـ نحضر وعاء كبير جاف تماماً من الماء، نضع به البيض والفانيليا وعصير الليمون ورشة الملح، نخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتي يتضاعف حجمها. نضيف كوب السكر إلى الخليط ونستمر في الخفق لمدة عشر دقائق، حتي يصبح الخليط لونه أبيض مثل الكريمة. بعد ذلك نضيف كوب اللبن وربع كوب الزيت، ونستمر في الخفق. بعد ذلك يتم خلط البيكنج بودر مع الدقيق ويتم إضافته إلى الخليط تدريجياً، ونقلب باستخدام المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات. يصب الخليط في قالب الكيك المدهون بالزيت ورشة من الدقيق، ثم يوضع في الفرن (ويجب تسخينه قبل العمل في تحضير الكيكة) على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتي تمام النضج. نخرج الكيكة من الفرن وتترك لكي تبرد، وتقطع وتقدم على طبق التقديم بالهنا والشفا. ملاحظات عند عمل الكيكة هناك ملاحظات يجب اتباعها وهي كالآتي:ـ يجب أن يكون الإناء المستخدم جاف تمام من الماء عند وضع البيض، لتجنب ظهور رائحة البيض.

يساعد خفق البيض لمدة عشر دقائق، في جعل الكيكة هشة وطرية.

استخدام اللبن البودرة يحسن من قوام الكيكة.

يجب مراعاة استخدام نفس الكوب في معايرة مقادير(اللبن ،السكر، الدقيق). كباب اللحمة الفخم بالفرن مع صوص المشاوي الخاص كما يقدم في المطاعم الوسوم

تعد الكيكة العادية من أبسط أنواع الكيك ، الذي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وتمتاز الكية بقوام هش وطري، وكثير من النساء تجد صعوبة في طريقة تحضير الكيك وتشتكي دائماً من هبوط الكيكة، ولكن في الحقيقة تعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولكن باتباع الخطوات الصحيحة وبمقادير متناسبة، وتعتبر هي من الحلويات الجميلة التي يستمتع بها الكثير فهي تجد لها مذاق جميل مع كوب الشاي في وجبة الإفطار، وتعتبر هي من الأطعمة المغذية جداً للأطفال لما تحتوي عليه من مكونات لها قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة العادية بالمقادير المضبوطة وبخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل الكيكة العادية مكونات عمل الكيكة العادية مكونات الكيكة العادية مكونات سهلة ولكن يجب أن تحضيرها بالمقادير الأتية:ـ كوب من السكر الأبيض الناعم.

4 بيضات.

كيس من اللبن البودرة (مذاب في كوب من الماء).

2 كيس فانيليا.

كيس بيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

2 كوب دقيق.

رشة قليلة من الملح.

ربع ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير لضمان نجاح الكيكة العادية يجب تحضيرها باتباع الخطوات الأتية:ـ نحضر وعاء كبير جاف تماماً من الماء، نضع به البيض والفانيليا وعصير الليمون ورشة الملح، نخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتي يتضاعف حجمها. نضيف كوب السكر إلى الخليط ونستمر في الخفق لمدة عشر دقائق، حتي يصبح الخليط لونه أبيض مثل الكريمة. بعد ذلك نضيف كوب اللبن وربع كوب الزيت، ونستمر في الخفق. بعد ذلك يتم خلط البيكنج بودر مع الدقيق ويتم إضافته إلى الخليط تدريجياً، ونقلب باستخدام المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات. يصب الخليط في قالب الكيك المدهون بالزيت ورشة من الدقيق، ثم يوضع في الفرن (ويجب تسخينه قبل العمل في تحضير الكيكة) على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتي تمام النضج. نخرج الكيكة من الفرن وتترك لكي تبرد، وتقطع وتقدم على طبق التقديم بالهنا والشفا. ملاحظات عند عمل الكيكة هناك ملاحظات يجب اتباعها وهي كالآتي:ـ يجب أن يكون الإناء المستخدم جاف تمام من الماء عند وضع البيض، لتجنب ظهور رائحة البيض.

يساعد خفق البيض لمدة عشر دقائق، في جعل الكيكة هشة وطرية.

استخدام اللبن البودرة يحسن من قوام الكيكة.

يجب مراعاة استخدام نفس الكوب في معايرة مقادير(اللبن ،السكر، الدقيق). كباب اللحمة الفخم بالفرن مع صوص المشاوي الخاص كما يقدم في المطاعم

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