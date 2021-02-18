ما دوت الخليج الاطعمة التي تساعد على تنظيف الكبد

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جمانة الصباغ الخميس,18 شباط (فبراير) 2021 - 16:00
الكبد هو الغدة الأكبر في جسم الإنسان حجما ودورا حيث تقدر عدد وظائف الكبد ب 500 وظيفة أو أكثر، ويعد من أكثر أعضاء الجسم أهمية حيث يعد مركز تخليص الجسم من السموم بالإضافة لأنه مركز لتصنيع البلازما وتخزين الجليكوجين .
وبعض وظائف الكبد الحيوية والمهمة دوت الخليج التالية:
- تنظيم مستوى السكر في الدم.
- انتاج العديد من الهرمونات مثل هرمون التجلط ، هرمون التمميع أو السيولة ، وهما ذات أهمية كبيرة لتدفق الدم بطريقة سليمة ، بالإضافة للهرمون اللازم لتحديد نسبة الماء في الجسم.
- تصنيع كريات الدم الحمراء وتجديدها.
- تخزين العديد من المكونات المهمة للجسم مثل الفيتامينات والبروتين والدهون والسكر.
- تنظيف الجسم من الامونيا والميكروبات وفضلات الخلايا.
- توازن هرموني التوستوستيرون والاستروجين في الدم.
وكغيره من اعضاء الجسم، يتعرض الكبد لتسلل العديد من المواد الكيميائية سواء عبر الهواء او الغذاء، والتي تعيق إتمام وظائفه المهمة والضرورية.
ويلعب الغذاء دوراً أساسياً في تنظيف الكبد من السموم والحفاظ على صحته، وهو ما نستعرضه سوياً في موضوعنا اليوم بناء على قائمة الاطعمة التي اوردها موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الصحية.
ما دوت الخليج الاطعمة التي تساعد في تنظيف الكبد
ينصح الاطباء وخبراء الصحة بالتركيز على الاطعمة التالية التي تنظف الكبد من السموم وتضمن التمتع بكبد صحي على الدوام:
- الثوم: ذو قدرة فائقة على تنشيط انزيمات الكبد التي تساعد على تخليص الكبد من السموم، وذلك بفضل محتواه من الاليسين والسيلينيوم وهما من المواد الطبيعية التي تعزز من كفاءة عمل الكبد.
- الجريب فروت: غني بفيتامين سي وغيرها من مضادات الاكسدة التي تعمل على تنظيف الكبد من السموم. ويساعد تناول كوب صغير من عصير الجريب فروت الكبد على اتمام وظائفه بكفاءة لجهة تنظيف الجسم من المواد الكيميائية الضارة والسموم.
- الشمندر والجزر: من الاطعمة الغنية بالبيتا كاروتين والفلافونيد، وهي مركبات طبيعية فعالة تسهم بتحسين وظائف الكبد بشكل خاص.
- الشاي الاخضر: من المشروبات الساخنة المحببة للكبد كونه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الاكسدة التي تساعد على تحلل السموم في الكبد وطردها خارج الجسم.
- الخضروات الورقية الخضراء: مثل السبانخ والجرجير، توفر حماية قوية ضد المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية التي تصل الكبد مع الطعام والشراب.
- الافوكادو: يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم.
- التفاح: يحوي كميات كبيرة من البكتين، وهو مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم، ويساعد تناوله على تدعيم وظائف الكبد.
- زيت الزيتون: لديه قدرة كبيرة على امتصاص السموم من الجسم والكبد بشكل خاص بشرط تناوله باعتدال.
- الحبوب الكاملة: ومنها الارز البني الغني بفيتامين ب، وتساعد الحبوب الكاملة على تحسين التمثيل الغذائية وتعزيز وظائف الكبد.
- الخضراوات من العائلة الصليبية: مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، وهي خضروات غنية بالجلاكوسينولات التي تساعد الكبد في عملية إنتاج الانزيمات الضرورية لعمله.
- الليمون: غني بفيتامين سي الذي يساعد الجسم على تحليل المواد السامة وتحويلها إلى مواد تذوب في الماء.
- الجوز الملكي: لغناه بالاحماض الامينية التي تنظف الكبد من السموم، اضافة الى الجلوتاثيون والأوميغا 3 والتي تلعب دوراً كبيراً في تنقية الكبد.
- الكركم: من التوابل المفضلة للكبد كونه يساعد على تحليل المواد السامة المختلفة المرتبطة بالسرطانات.
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