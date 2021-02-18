ما دوت الخليج الاطعمة التي تساعد على تنظيف الكبد

الكبد هو الغدة الأكبر في جسم الإنسان حجما ودورا حيث تقدر عدد وظائف الكبد ب 500 وظيفة أو أكثر، ويعد من أكثر أعضاء الجسم أهمية حيث يعد مركز تخليص الجسم من السموم بالإضافة لأنه مركز لتصنيع البلازما وتخزين الجليكوجين .

وبعض وظائف الكبد الحيوية والمهمة دوت الخليج التالية:

تنظيم مستوى السكر في الدم.

انتاج العديد من الهرمونات مثل هرمون التجلط ، هرمون التمميع أو السيولة ، وهما ذات أهمية كبيرة لتدفق الدم بطريقة سليمة ، بالإضافة للهرمون اللازم لتحديد نسبة الماء في الجسم.

تصنيع كريات الدم الحمراء وتجديدها.

تخزين العديد من المكونات المهمة للجسم مثل الفيتامينات والبروتين والدهون والسكر.

تنظيف الجسم من الامونيا والميكروبات وفضلات الخلايا.

توازن هرموني التوستوستيرون والاستروجين في الدم.

وكغيره من اعضاء الجسم، يتعرض الكبد لتسلل العديد من المواد الكيميائية سواء عبر الهواء او الغذاء، والتي تعيق إتمام وظائفه المهمة والضرورية.

ويلعب الغذاء دوراً أساسياً في تنظيف الكبد من السموم والحفاظ على صحته، وهو ما نستعرضه سوياً في موضوعنا اليوم بناء على قائمة الاطعمة التي اوردها موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الصحية.

ما دوت الخليج الاطعمة التي تساعد في تنظيف الكبد

ينصح الاطباء وخبراء الصحة بالتركيز على الاطعمة التالية التي تنظف الكبد من السموم وتضمن التمتع بكبد صحي على الدوام: