التسجيل في تطبيق صحتي لبدء المرحلة الثانية لأخذ لقاح كورونا

تزداد كل يوم عمليات البحث من قبل الأشخاص المستخدمين عن لقاح مصل كورونا وطريقة التسجيل في تطبيق صحتي، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة أنه ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، فقد أوضح التطبيق عن إمكانية خدمة حجز موعد لحجز دورك في لقاح كورونا للجرعة الأولى أو الجرعة الثانية بكل سهولة ويسر خلال دقائق معدودة يتم التسجيل وحجز موعد لكل من يريد حجز دور لأخذ مصل لقاح كورونا، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال خطوات التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي:

حيث من خلال بعض الخطوات البسيطة يتم الحجز كالتالي:

يتم أولاً تحميل تطبيق صحتي

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

اختيار لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب

بعدها يتم تحديد المستفيد من اللقاح

إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب

إكمال الطلب بالضغط على التالي

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد قمات بالإعلان من خلال بيان لها في مساء يوم الاثنين الموافق 15 من شهر فبراير عن بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ 18 فبراير 2021.

التوسع في إعطاء الجرعة الاولى:

قامت وزارة الصحة السعودية من خلال أخر بيان لها في تصريحات خاصة موجهة بشكل ضروري، حيث صرحت أن التوسع في الحصول على جرعات اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد يتم وفقاً لخطة محددة وفقاً لأولوية، حيث جاءت أولويات إعطاء الجرعة الأولى والتوسع في مناطق المملكة وزيادة المواعيد اليومية، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح من خلال رابط الموقع الإلكتروني لتطبيق صحتي والذى سيتيح للمواطنين التسجيل عليه.

جدولة المواعيد عبر تطبيق صحتي:

ونذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في يوم الاثنين عن إمكانية التقديم للحصول على اللقاح وذلك وفقاً للمراحل التي تم تقسيمها وفقاً للجدول، وبهذا يبدأ الجرعة الثانية لمن يرغب في الحصول على اللقاح يتم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، وأكدت كذلك أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولي بعد تاريخ 18/2/2021 عبر تطبيق صحتي، وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات تطبيق صحتي لكل المواطنين.

9 خدمات لتطبيق صحتي لخدمة المواطنين وهي كالتالي :

حيث يتيح التطبيق العديد من الخدمات من بينها :

حجز موعد لفحص فيروس كورونا خدمة الاستشارات عن بُعد البحث عن الدواء واقرب الصيدليات الموفرة للدواء عرض الأجازة المرضية عرض الوصفة الإلكترونية حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية إضافة وتسجيل التابعين تسجيل المؤشرات الحيوية نتائج الفحص المدرسي

وقد أقامت الوزارة عدداً من العيادات وتقديم خدمات متعددة ومنها “تطمن” بهدف خدمة كل الأشخاص الذين يشعرون بأعراض كورونا التي تتمثل في:

ارتفاع في درجة الحرارة

ضيق التنفس

ألم في الصدر

سعال

احتقان الحلق

إسهال

فقدان حاسة الشم والتذوق

وتقديم الرعاية والعلاج اللازم لهم لافتة النظر إلى أن العيادات يمكن زياتها دون حجز موعد وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة وتعمل على مدار الساعة وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.