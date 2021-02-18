ماهي اعراض نقص الالياف في الجسم دوت الخليج مجموعة من الاضطرابات والمشكلات الصحية التي تحدث للجسم نتيجة قلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف من مصادرها الطبيعية، وذلك في تأكيد على أهمية الألياف ودوره في مختلف العلميات الحيوية في الجهاز الهضمي و الإخراجي بالجسم، وهي:

اعراض نقص الالياف في الجسم:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض الصحية التي تحدث نتيجة لقلة تناول الألياف وهي:

قلة الألياف في النظام الغذائي المتبع يسبب السمنة وزيادة الوزن وذلك بسبب تراكم الدهون، وعدم الشعور بالشبع أو الامتلاء.

قلة تناول الألياف تسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم بسبب تراكم الدهون في الجسم، حيث تساهم الألياف في التخلص من الدهون بالجسم.

عدم تناول الألياف يصعب عملية التحكم بالسكر في الدم، ويتضح ذلك أكثر لدى مرضى السكري.

افتقار الوجبات الرئيسية إلى الألياف يقلل الشعور بالشبع ويزيد من الشهية للأطعمة الخفيفة.

عدم تناول الألياف بشكل مستمر يسبب تراكم السموم في الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي تزداد في حالة نقص الألياف، ويظهر ذلك من خلال الإصابة بالإمساك و الإسهال.

قلة تناول الألياف يسبب اضطرابات في القولون.

الشعور بالنعاس بعد الوجبات الرئيسية دلالة على افتقار الوجبة إلى الأطعمة الغنية بالألياف.

احتباس السوائل في الجسم من مضاعفات قلة الألياف في الجسم.

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم أحد أعراض قلة تناول الألياف الطبيعية.

مصادر الألياف الطبيعية:

البطاطا الحلوة والعادية.

البروكلي.

القرع العسلي.

الأرضي شوكي.

الخضروات الورقية مثل :السلق والخس، والسبانخ.

الهليون.

الشمندر.

الجزر.

الكيوي.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال و اليوسفي.

الأفوكادو .

التفاح.

القراصيا والبرقوق.

الجوافة.

الموز.

التين.

التوت.

الخوخ.

الفاصوليا السوداء و البيضاء.

العدس.

الحمص.

البازلاء.

الفول.

الفاصوليا البيضاء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.