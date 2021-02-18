أسهل طريقة لعمل الدونات بالبرتقال في 30 دقيقة بطريقة سهلة وبسيطة

الدوناتس من أكثر الحلويات المميزة التي تجذب جميع الأشخاص في الكافيهات ومحلات الحلويات وتتميز بالشكل الرائع بالصوص الشكولاتة أو غيره حيث تتنوع نكهات الدوناتس حيث يوجد جميع أنواع الشوكولاتة وكذلك الفواكه من الفراولة والبرتقال والمانجا وغيرهم ويبحث الجميع عن طرق لتحضير الدوناتس بنكهة البرتقال في المنزل بدلاً من المطاعم لذلك نقوم بتقديم الطريقة والخطوات من خلال هذا المقال.

أسهل طريقة لعمل دونات البرتقال

الدوناتس هي أحد الحلويات التي يختلف البعض في تصنيفها فالبعض يصنفها على أنها معجنات والبعض الآخر يصنفها على أنها حلويات ولكن بعيداً عن ذلك فهي مميزة بين محبين تلك الأصناف ويُثبل عليها الأشخاص ويتم تشكيلها على هيئة كعكة دائرية.

المكونات:

قيمة نصف كيلو من دقيق المعجنات.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

فنجان من الزبدة السائلة.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

رشة ملح.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من برش البرتقال.

تحضير طبق العجانة الكهربائية العميق ونضع به الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح، نحضر طبق خاص البيض ونقوم بإخفاق البيض في الطبق. ثم نسكب الفانيليا والسكر للحصول على خليط ذو ملمس كريمي ناعم، نحضر وعاء آخر ونسكب به عصير البرتقال وبشر البرتقال. ثم الزبدة السائلة ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات. ثم نسكب خليط عصير البرتقال و نبدأ بوضع الدقيق بالتدريج ونبدأ نعجن جميع المكونات حتى يصبح الخليط متماسك. نقوم بتغليف خليط العجينة بغلاف بلاستيك لمدة ساعتين نقوم برش الدقيق على صينية واسعة. نقوم بتقطيع الدوناتس بالآلة الخاصة به على شكل متوسط ونقوم بوضع القطع في مقلاة الزيت حتى تصبح ناضجة وعند خروج الدوناتس. نقوم برش التغليفة التي يجب تحضيرها من قبل ونقوم بتوزيعها على هيئة خطوط رفيعة وهكذا أصبح دونات البرتقال جاهزاً للتقديم.

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طريقة التحضير