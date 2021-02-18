طريقة عمل بسبوسة بالشعيرية بكل سهولة بألذ وأروع بسبوسة ممكن تجربوها أحلى من الجاهزة

تعد بسبوسة بالشعيرية من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الكثيرين، وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمفضلة والمحببة لديهم. وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. كما أنها من الحلويات التي تعد في المناسبات والأعياد، لذا يقبل على شرائها الكثير من المحلات. وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، وبمكوناتها السهلة والبسيطة، وبسهولة تحضيرها، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها، لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم. وتعد بالسميد، والحليب، والسكر، والزيت، والقشطة، وتسقى بالحليب المحلى المكثف. كما أنها تعد بعدة طرق فمنها بالجوز الهند، وبالقشطة، وبالشعيرية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات بسبوسة بالشعيرية بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة، وبألذ الوصفات، أحلى من المحلات لم تجربوها من قبل.

مكونات بسبوسة بالشعيرية

تتكون بسبوسة بالشعيرية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

كوب سميد ناعم.

نصف كوب سكر.

كوب حليب بودرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب ماء.

نصف كوب زيت نباتي.

170 جم قشطة.

150جم تقريبا شعيرية باكستانية.

ملعقة كبيرة سمنة.

400 جم حليب محلى مكثف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بسبوسة بالشعيرية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه السميد الناعم والحليب البودرة والسكر والبيكنج بودر والفانيليا ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليه الزيت النباتي والقشطة والماء ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر صينية مقاس 30 سم وندهنها بالسمنة، ثم نسكب فيها الخليط ونوزعه جيدا، ثم نوزع على الوجه الشعيرية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة تقريبا.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالحليب المحلى المكثف مباشرة وهي ساخنة ونوزعه جيدا.

ثم نتركها حتى تتشرب الحليب المحلى المكثف، وحتى تبرد تماما.

ثم نقطعها عندما تبرد، ونضعها في طبق التقديم.

ثم تقدم وبالهنا والشفا.