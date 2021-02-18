طريقة عمل المشبك السوري بطعم لذيذ وشهي

المشبك السوري من أسهل وأخف أنواع الحلويات الشرقية والغربية التى يعشقها الجميع، غير أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وغير مكلفه ولا تحتاج لوقت طويل، بالإضافة إلى أنه غني بالكثير من السعرات الحرارية والسكريات فيجب على الاشخاص الذين يتبعون حميات غذائية عدم الإكثار من تناوله، وأيضاً أصحاب الأمراض المزمنة وبالأخص مرض السكري يفضل عدم تناوله، فهو يقدم طوال شهور السنة ولكنه يزداد الإقبال عليه بصفة خاصة في شهر رمضان المبارك فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمله في المنزل. مكونات عمل وتحضير المشبك السوري بالسميد: مكونات عمل وتحضير المشبك السوري بالسميد: لكي نقوم بتحضير المشبك السوري بالسميد سوف نحتاج إلى هذه المكونات: نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الحليب الباودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة بسيطة من الملح.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

كوب وثلث من السميد. أما بالنسبة لمكونات القطر سوف نحتاج إلى: ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من السكر.

كوب من الماء. طريقة تحضير وعمل المشبك السوري بالسميد: طريقة تحضير وعمل المشبك السوري بالسميد: المشبك السوري بالسميد لا يأخذ وقت طويل في تحضيره ولكن يجب علينا اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي: نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار. ثم نقوم بوضع الدقيق والسميد والسكر والزيت والخميرة والحليب ونقلبهم تقليبا جيدا لمدة دقائق. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الملح والماء الدافئ مع الإستمرار في التقليب لحين الحصول على عجينة رخوة قليلا. نقوم بإطفاء النار وتغطية الإناء وتركه في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. نقوم بتجهيز القطر عن طريق إحضار إناء وضع عصير الليمون والماء والسكر ووضعه على النار وتركه لحين الغليان لمدة خمس دقائق، ثم نطفئ النار ونتركه يبرد. نقوم بإحضار كيس الحلويات الخاص بتشكيل وتزين الحلويات. نضع خليط المشبك فيه، ونحضر مقلاة غويطة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت، ونضعها على النار ونتركها تسخن. نقوم بتشكيل العجينة ووضعها مباشرة في الزيت، وتركها تتحمر. نقوم بنشل المشبك من الزيت ووضعه فى القطر البارد، وتركه دقيقة. نقوم بتصفيته ووضعه في طبق التقديم ونتناوله. عجينة العشر دقائق القطنية السريعة وعمل أشهى بيتزا بها الوسوم

المشبك السوري من أسهل وأخف أنواع الحلويات الشرقية والغربية التى يعشقها الجميع، غير أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وغير مكلفه ولا تحتاج لوقت طويل، بالإضافة إلى أنه غني بالكثير من السعرات الحرارية والسكريات فيجب على الاشخاص الذين يتبعون حميات غذائية عدم الإكثار من تناوله، وأيضاً أصحاب الأمراض المزمنة وبالأخص مرض السكري يفضل عدم تناوله، فهو يقدم طوال شهور السنة ولكنه يزداد الإقبال عليه بصفة خاصة في شهر رمضان المبارك فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمله في المنزل. مكونات عمل وتحضير المشبك السوري بالسميد: مكونات عمل وتحضير المشبك السوري بالسميد: لكي نقوم بتحضير المشبك السوري بالسميد سوف نحتاج إلى هذه المكونات: نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الحليب الباودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة بسيطة من الملح.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

كوب وثلث من السميد. أما بالنسبة لمكونات القطر سوف نحتاج إلى: ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من السكر.

كوب من الماء. طريقة تحضير وعمل المشبك السوري بالسميد: طريقة تحضير وعمل المشبك السوري بالسميد: المشبك السوري بالسميد لا يأخذ وقت طويل في تحضيره ولكن يجب علينا اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي: نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار. ثم نقوم بوضع الدقيق والسميد والسكر والزيت والخميرة والحليب ونقلبهم تقليبا جيدا لمدة دقائق. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الملح والماء الدافئ مع الإستمرار في التقليب لحين الحصول على عجينة رخوة قليلا. نقوم بإطفاء النار وتغطية الإناء وتركه في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. نقوم بتجهيز القطر عن طريق إحضار إناء وضع عصير الليمون والماء والسكر ووضعه على النار وتركه لحين الغليان لمدة خمس دقائق، ثم نطفئ النار ونتركه يبرد. نقوم بإحضار كيس الحلويات الخاص بتشكيل وتزين الحلويات. نضع خليط المشبك فيه، ونحضر مقلاة غويطة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت، ونضعها على النار ونتركها تسخن. نقوم بتشكيل العجينة ووضعها مباشرة في الزيت، وتركها تتحمر. نقوم بنشل المشبك من الزيت ووضعه فى القطر البارد، وتركه دقيقة. نقوم بتصفيته ووضعه في طبق التقديم ونتناوله. عجينة العشر دقائق القطنية السريعة وعمل أشهى بيتزا بها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المشبك السوري بطعم لذيذ وشهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.