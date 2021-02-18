وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية والمختلطة والحساسة في دقائق

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة هي الوصفات المسؤولة عن إزالة البقع الداكنة التي تظهر في الوجه، ويمكن تفتيح البشرة طبيعيًا بطريقة سهلة، وبمكونات متاحة في مطبخك، وهذه المكونات في الفترة الأخيرة أصبح يُعتمد عليها في صناعة كريمات تفتيح البشرة السمراء مثل النشا التي أصبحت واحدة من مكونات الكريمات وأيضًا الوصفات الطبيعية، وسوف نوفر لكم طريقة لتفتيح البشرة في يومين.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تتناسب مع أنواع عدة من البشرة، وتعمل تلك الوصفات على تفتيح البشرة بسرعة فائقة ومنها:

يمكن توفير ملعقتين من النشا ووضعهم في وعاء.

ثم علينا أن نقوم بإضافة ملعقتين من ماء الورد.

سوف نقوم بإضافة ملعقة من زيت الورد.

ثم ملعقة من زيت اللوز الحلو.

نقوم بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض، ثم نقوم بوضعها على البشرة لمدة نصف ساعة فقط، وبعدها نقوم بتقشير الخليط ونقوم بغسل الوجه بالمياه الفاترة فقط.

وصفة تفتيح البشرة بالنشا وماء الورد للبشرة المختلفةطريقة تفتيح البشرة الدهنية بوصفة طبيعية

ومن الوصفات الطبيعية المناسبة للبشرة الدهنية هي وصفة الخميرة لتبييض الوجه والتي تتمثل في:

ملعقتين من الخميرة نقوم بوضع ملعقة من ماء الورد إليهم.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من الزبادي إلى الخليط، وملعقة أخرى من الكركم.

بعد إضافة المكونات نقوم بمزجها جيدًا، ثم نقوم بوضعها على البشرة في أي مكان حيث يمكن استخدامها في تبييض الوجه والرقبة والجسم.

نقوم بإزالتها بعد مرور نصف ساعة فقط، ثم نقوم بشطف الوجه، ولمزيد من النتائج، يمكن عمل حمام بخار للبشرة لتفتيح المسام قبل استخدام هذه الوصفة.

أسرع طريقة لتفتيح البشرة

وهناك طرق سريعة للغاية تستخدم في تفتيح البشرة طبيعيًا ومنها:

يمكن استخدام الترمس المطحون وزيت الزيتون من أجل تقشير البشرة، وعند تقشيرها سيتم إزالة الجلد الميت المسبب للاسمرار في الكثير من الأوقات.

يمكن وضع واق من الشمس من أجل تجنب انتشار البقع الداكنة.

يمكن استعمال كريمات تفتيح البشرة التي يصفها الطبيب لمزيد من النتائج المتميزة.

يمكن تكرار الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة مرتين في الأسبوع.