طريقة عمل عجينة طرية وخفيفة لكل أنواع المعجنات والفطائر

العجينة السحرية طرية وخفيفة تصلح لكل أنواع المعجنات والفطائر وأسرار نجاحها، تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير العجينة السحرية وذلك حتي تتمكن من عمل أنواع كثيرة من المعجنات والمخبوزات، مثل البيتزا أو الفطائر الحلوة والحادقة أو العيش بمختلف أشكاله، وذلك لأن هذه العجينة تتميز بمكونات سهلة وبسيطة كما أنها تناسب الكثير من الأشخاص لإرضاء جميع رغباتهم، حتي لا نضطر لشراء هذه المخبوزات من الخارج أو من المخابز.

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يمكن الاستفادة من هذه العجينة في تشكيل عدد كبير من المعجنات والفطائر اللذيذة، والتي يتم تقديمها في العديد من الحفلات وأعياد الميلاد ولكن تقوم الكثير من الأمهات من شراؤها لتوفير الوقت والجهد، ولهذا سوف أقدم لكي عزيزتي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كل أنواع المخبوزات والفطائر سريعة التحضير بعجينة سحرية لضمان نتيجتها.

كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من الحليب الدافيء.

كوب من الماء الدافيء.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

3 ملاعق من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ضعي في وعاء الماء والسكر والخميرة واتركيها حتي تتفاعل لمدة 5 دقائق، ثم في وعاء أخر ينخل الدقيق ثم أضيفي الحليب البودرة والملح واخلطيهم جيداً. ضعي خليط الخميرة والحليب الدافيء والزبدة واعجني العجينة السحرية لمدة 10 دقائق حتي تصبح عجينة لينة وناعمة، وتغطي وتترك حتي تختمر في مكان دافيء. وبعد أن تتخمر نخرج منها الهواء ونتركها تختمر مرة أخري، ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي أربع كرات متساوية وبهذا يمكنك تشكيل ما ترغبين من فطائر أو عجينة بيتزا أو عيش أو كرواسون أو ما تشائين.

لابد من ترك العجينة تختمر مرتين للحصول علي أفضل نتيجة.

لابد أن تدخل العجينة السحرية في فرن ساخن علي أعلي درجة لضمان تسويتها وعدم فشلها.

عدم ترك العجينة لأكثر من 15 دقيقة في الفرن حتي لا ينشف وجهها.

عند تخزين العجينة في الفريزر يجب تركها تبرد تماماً بعد أن تختمر.

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