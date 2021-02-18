خلطات طبيعية سريعة لتبييض الوجه وتفتيح البشرة في يوم واحد

خلطات طبيعية سريعة لتبييض الوجه وتفتيح البشرة هي أسرع الخلطات لاتي يمكن اللجوء إليها في حالة كانت تعاني النساء والرجال أيضًا من اسمرار البشرة أو ظهور بعض البقع الداكنة الناتجة عن مؤثرات خارجية أو أيضًا بعض العوامل الوراثية التي تسبب اسمرار البشرة ولذلك سنقدم لكم وصفة لتبييض الوجه في يوم واحد مضمونة أو وصفات طبيعية لتفتيح البشرة .

خلطات طبيعية سريعة لتبييض الوجه

خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال هي غاية ما ترغب النساء في الحصول عليه، ومن بين الوصفات الفعالة في تبييض الوجه أو تفتيح البشرة ما يلي:

وصفة تسريع تبييض الوجه بالبطاطس

ويمكن استخدام البطاطس في تبييض الوجه بسرعة فعالة، وسوف تكون طريقتها وفق التالي:

سنقوم بتقشير البطاطس أولًا، ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة، ونقوم بوضعها في الخلاط حتى يتم فرمها جيدًا.

ثم نقوم بوضع ملعقتين من عصير الطماطم إليها، وملعقة من عصير الليمون.

نقوم بمزج الخليط مع بعضه البعض، ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالمياه الفاترة فقط، ويمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة تبيض الوجه سريعة المفعول

ومن أكثر الوصفات الفعالة في تبييض الوجه هي وصفة الدقيق الأبيض ودقيق الشوفان وماء الورد، والتي سنقوم بتحضيرها وفق الخطوات التالية:

نقوم بإحضار ملعقة من الدقيق الأبيض ومعها ملعقة من دقيق الشوفان المطحون.

ثم نقوم بوضع ملعقة من ماء الورد إلى الخليط.

ونقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون، وملعقة أخرى من زيت جوز الهند.

ثم نقوم بالتقليب جيدًا ونقوم بوضعها على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بإزالة الخليط بحركات دائرية كي نعمل على تقشير الوجه.

نقوم بعدها بشطف الوجه بالماء الفاترة.

ماسك اللبن والبرتقال لتبيض البشرة

ويمكن تبييض البشرة من خلال استخدام ماسك اللبن والبرتقال، فسوف نقوم بوضع كمية متساوية من اللبن مع البرتقال، ونقوم بإضافة ملعقتين من الخميرة إلى الوصفة، ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة وعلى الرقبة واليدين، ثم بعدها نقوم بتركها لمدة عشرين دقيقة، ونزيله بالماء الفاتر فقط، ونغسل الوجه ونقوم بترطيبه.