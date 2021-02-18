اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في دقائق تبيض فوري ومن أول استخدام

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، تتغير لون البشرة نتيجة عدة أسباب من أهمها التعرض للعوامل المناخية من أشعة الشمس والأتربة والبرودة، كذلك كثرة استخدام مساحيق التجميل يؤثر على لون البشرة ويغيره، لذلك تبحث كل فتاة باستمرار على كريمات مناسبة لتفتيح البشرة واستعادة لونها الأصلي، ولكن لا داعي للبحث لأنه يمكن الحصول على بشرة فاتحة اللون باستخدام وصفات طبيعية مئة بالمئة لا تعرض البشرة لأي أضرار.

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في دقائق

من هذه الكريمات كريم الأفوكادو التي لا تعمل على تفتيح البشرة فقط، بل تعمل على وقاية البشرة من حب الشباب، ولتحضير هذا الكريم نقوم بخلط مهروس حبة واحدة من الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من العسل، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أو أربعة في الأسبوع الواحد.

الطماطم لتبيض البشرة

يمكن أيضاً استخدام الطماطم لتفتيح البشرة، وذلك عن طريق خلط ربع كوب من عصيرها مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من العسل، وبعدها نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ويكفي أن يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أ ومرتين خلال الأسبوع الواحد للحصول على نتيجة مرضية.

كذلك يمكن استخدام الكركم البودرة وعصير البرتقال لتفتيح البشرة ومنحها مظهراً أكثر نضارة، حيث يتم وضع ربع كوب من الكركم في طبق عميق ونضيف له بالتدريج عصير البرتقال مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي، نقوم بتوزيع هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، ونكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك الحليب والعسل

كما يمكن الحصول على نتيجة سريعة خلال أسبوعين فقط، وذلك عن طريق استخدام ماسك طبيعي بشكل يومي، يتكون من ملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونفس المقدار من العسل وعصير الليمون وثلث كوب من زيت اللوز، يتم خلطهم جميعاً ونوزع الخليط على الوجه ونقوم بغسله بعد مرور عشر دقائق، وبعد مرور أسبوعين نلاحظ فرق كبير في لون البشرة.