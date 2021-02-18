طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة بالمنزل، الشوربة على اختلاف أنواعها وطعمها، هي من الأطباق الغنية بالفوائد للصحة العامة، الشوربة مصدراً غنياً للفيتامينات و المعادن التي يحتاج أليها الجسم، وفى ظل أجواء الطقس شديد البرودة نحتاج إلى أطباق تمد الجسم بالدف، لذلك نقم لكم افضل أطباق التي تقدم على الطاولة في فصل الشتاء.

شوربة الجمبري بالكريمة، يعتبر الشوربة طبقا صحيا طبيعيا، لاحتوائه على عنصر من عناصر الفسفور الهام لصحة الجسم، وباختلاف طبق الشوربة هو مفيد ومغذى وسهل التحضير ولا يستغرق الكثير من الوقت ومفيد جدا في فصل الشتاء للحصول على الدف المطلوب.

طريقة تحضير شوربة الجمبري بالكريمة

شوربة الروبيان بالكريمة من الأطباق سهلة التحضير التي لا تستغرق كثير من الوقت في التحضير، ومفيدة ومغذية نقدمها إلى إفراد أسرتنا، نقدمها لكم عبر موقع ثقفني.

أولا مقادير عمل شوربة الجمبري.

نصف كيلو من الجمبري بدون قشر. عدد 3كوب من الحليب(البن). عدد2كوب من الماء. كوب من البصل المفروم. عدد3 فصوص ثوم مهروس. نص كوب من كريمة الطهي. عدد 3 معلقة من البقدونس المفروم. عدد2 معلقة من الزيت. عدد2 معلقة كبيرة من الزبدة. عدد2 معلقة من نشا. ربع معلقة من الملح. ربع معلقة من الفلفل الأسود.

أولا نقوم بتحضير المرقة نضع حلة على النار ونضع قشر الجمبري ونضيف ألية الماء ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بالتصفية القشر ونحتفظ بالماء.

نقوم بتحضير وعاء ونضعه على النار ونقوم بإضافة الزيت ونضيف الجمبري ونقلب جيدا.

ونقوم بوضع طاسة على نار هادئة ونضع زبدة ونضيف أليها البصل والثوم ونقلب جيدا.

ثم نبدأ بإضافة النشا+مع الملح+ والفلفل الأسود ونقلب ثم نضيف الحليب (البن) ثم نضيف مرقة الجمبري، ثم نضيف الجمبري والكريمة ونقلب لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم نبدأ في تحضير أطباق التقديم ونبدأ في وضع شوربة ونضع على وجه الطبق قطع البقدونس.

طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة.

كما يمكن التنوع في تقديم أطباق الشوربة يمكن تحضير ها بقطع الدجاج ونضيف أليها الكريمة، ويمكن تحضير شوربة بالشعرية، هي من أسهل الأطباق يمكن تحضيرها أطباق الشوربة التي تقدم على مائدة الطعام في وجبة الغداء، شوربة الجمبري بالكريمة، من اشهي الأطباق.