أسهل طريقة لإزالة شعر الوجه ومنع نموه بخلطة الكركم الجبارة لوجه أكثر جمال، تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة الشعر الزائد في الوجه مما يؤثر علي جمال وجهها، ويجعلها تلجأ لطرق نزع الشعر المعروفة والتي تسبب ألم شديد في كل مرة، ولكن هذه الطرق علي الرغم من قدرتها علي التخلص من الشعر إلا أن لها آثار جانبية أخري مثل اسمرار الجلد أو حدوث حبوب والتهابات في جلد البشرة، فبدلاً من إزالة الشعر والتخلص منه تبدئي في البحث عن حلول لعلاج البشرة وكيف تستعيدي لونها الطبيعي.

خلطة طبيعية جبارة تزيل الشعر الزائد وتقلل نموه والنتيجة مدهشة

حتي تتمكني من إزالة شعر الوجه ومنع ظهوره ثانية يجب استخدام الخلطات والوصفات الطبيعية، والتي تعد في نفس الوقت آمنة علي البشرة ويعد الكركم من أقوي وأفضل المكونات التي تمنحك نتيجة فعالة ومدهشة من أول استعمال، ولذا في هذا المقال الذي نقدمه لك سوف نستعرض خلطة الكركم لإزالة الشعر الزائد ومنع نموه.

خلطة الكركم والبابايا للتخلص من شعر الوجه وعدم نموه نهائياً

الكركم من المواد التي تعمل علي إبطاء نمو الشعر لاحتوائه علي عناصر فعالة ومضادات تزيل الشعر نهائياً وبدون ألم، ويزيد من فاعليته عند إضافته للبابايا حيث تحتوي علي إنزيمات قوية تعمل علي إزالة الشعر الزائد وتساقطه بسهولة.

2 ملعقة صغيرة من البابايا المهروسة.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

امزجي البابايا مع الكركم في وعاء ثم ضعيها علي الوجه مع التدليك لعدة دقائق، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة حتي تجف.

ثم أزيلي الخلطة بالماء الدافيء وتكرر خلطة الكركم مرتين أسبوعياً حتي اختفاء الشعر والحصول علي أفضل نتيجة.

مكونات خلطة الكركم الجبارة للتخلص من شعر الوجه ومنع نموه ثانيةطريقة تحضير خلطة إزالة الشعر وكيفية استخدامهاخلطة الكركم والزبادي لإزالة شعر الوجه وتقليل نموه

هذه الخلطة فعالة في إزالة شعر الوجه وتقليل نموه كما أنها تعمل علي تقشير البشرة، والزبادي يمنحها الترطيب ويمنع تهيج الوجه بعد إزالة الشعر وعدم حدوث أي احمرار أو حبوب.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

مكونات خلطة إزالة الشعر وكيفية استخدامها

كل ما عليك هو القيام بمزج المكونات حتي تحصلي علي قوام متجانس، ثم توزع الخلطة علي الوجه والمناطق المراد إزالة الشعر الزائد منها، وتترك لمدة 20 دقيقة حتي تجف ثم يفرك الوجه بلطف ثم يشطف الوجه بالماء، وتكرر هذه الخلطة مرة أسبوعياً ومع الاستمرار عليها سوف تلاحظين قلة كثافة الشعر واختفاؤه تدريجياً.