التخلص من الشعر الأبيض بالشاي وقل للشيب المبكر وداعاً

يُعتبر التخلص من الشعر الأبيض بالشاي من أكثر الطرق أمان وفاعلية للقضاء نهائياً على الشعر الأبيض؛ حيث أن الشاي يحتوي على مُلونات طبيعية غير كيميائية ولا تسبب أي أضرار للشعر أو لفروة الرأس، وتعيد للشعر حيويته ولمعانه، كما تزيد من قدرة الشعر على إنتاج صبغة الميلانين، والشاي غني بمضادات الأكسدة فيغذي الشعر ويضفي عليه حيوية ومرونة.

التخلص من الشعر الأبيض بالشاي

يُعد الشاي الأسود مكون مهم وقوي جداً للتخلص من الشعر الأبيض والقضاء على الشيب المبكر بشكل آمن دون اللجوء لاستخدام أي صبغة مضرة، فصبغة الشعر تؤدي في النهاية إلي أن يتغير لونه كله للون الابيض.

المكونات

كيسان من الشاي الأسود.

ثلاث أرباع كوب من الماء الساخن.

ملعقة من الميرمية الجافة.

ملعقة من إكليل الجبل.

طريقة الإعداد

نقوم بوضع أكياس الشاي مع الميرمية وإكليل الجبل في الماء الساخن لمدة ليلة كاملة.

في الصباح التالي نقوم بتصفية الماء من الميرمية والشاي ونغسل به الشعر وفروة الرأس جيداً

ولكن من المهم جداً قبل استخدامه التأكد من غسل الشعر بالشامبو جيداً.

تُكرر هذه الخلطة يومياً للحصول على اللون المثالي، ومع الاستخدام المتكرر سيذهب الشيب للأبد.

القضاء على الشيب المبكر بالشاي والحناء

الحناء من أكثر العناصر التي تُلون الشعر ويظل داكن لفترة أطول من أي خلطة بها عناصر أخرى بدون حناء، كما أنها آمنة، ولكن ما يعيبها هو أنها قد تسبب هيشان للشعر، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام الكريمات المرطبة وزيت الزيتون.

المكونات

ثلاث أكياس من الشاي الناعم، أو ثلاث ملاعق حسب النوع المتوفر لديكِ.

كمية مناسبة من الحناء.

كوب من الماء الساخن.

طريقة الإعداد

نقوم بوضع أكياس الشاي في الماء الساخن وتركه لمدة ليلة كاملة ومن ثم إضافة الحناء له ومزجهم جيداً.

نأخذ خليط الحناء ونوزعه على كافة الشعر ونتركه لمدة ساعتان ثم نغسله جيداً بالماء والشامبو.

تُكرر هذه الخلطة كلما ظهر الشعر الأبيض.

تُكرر هذه الخلطة كلما ظهر الشعر الأبيض. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا التخلص من الشعر الأبيض بالشاي وبشكل آمن وطبيعي تماماً وبدون أي ضرر للشعر.