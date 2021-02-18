التخلص من تشقق القدمين نهائياً.. في خطوة واحدة احصلي على كعبين ناعمين كالأطفال

التخلص من تشقق القدمين نهائيا هو ما تحلم به حواء في كل زمان ومكان وعلى اختلاف عمرها، حيث تعد مشكلة تشقق الكعبين من أكثر المشكلات التي تؤرق كل سيدة، حيث يتعرض العديد من الأشخاص لتشقق القدم والذي تختلف أسبابه كالجفاف الشديد وتغير درجات الحرارة وعدم العناية بالكعبين، وعدم شرب كميات كافية من الماء، أو السير بدون حذاء، ولكن طرق التخلص من تشقق الكعبين تشغل البال، حيث يبحث الأفراد عن طرق فعالة وسريعة لعلاج تشقق القدم بشكل نهائي وإليكم هذا المقال تابعونا.

التخلص من تشقق القدمين نهائيا

طريقة التقشير وهي طريقة فعالة وسريعة في التخلص من تشققات القدم حيث يمكنك القيام بنقع القدمين في مياه ساخنة، بالكاد تستطيع وضع قديميك بها مع وضع صابون أو ملح بها، حتى تلاحظ رطوبة الجلد ومن ثم يتم استخدام حجر القدم أو أداء المقشر في إزالة التشققات وبعدها يتم وضع مرطب على القدم، متوفر العديد من الكريمات الفعالة في الصديلية مثل كريم كارباميد، أو استخدام وصفة تبييض اليدين والرجلين السحرية.

زيت جوز الهند لعلاج تشقق الكعبين

يُعرف زيت جوز الهند بقدرته الهائلة على ترطيب القدمين والبشرة بشكل عام، طريقة دهن زيت جوز الهند على القدم قبل النوم وتغطية القدم حتى الصباح أو دهنه طوال اليوم مع لبس جورب، حيث يساعد بشكل كبير في ترطيب البشرة كما أنه مضاد للالتهابات، وبعد يومين فقط من الاستخدام ستلاحظين الفرق.

وضع العسل الأبيض على القدم يساعد في ترطيب القديمن وعلاج التشقق بهما.

استخدام مرطبات كيميائية تحتوي على حمض الساليساليك والسكاريد واليوريا فهذه المكونات تساعد بشكل كبير في التخلص من الجلد الميت وترطيب القدم جيدا.

ويتم استخدام الطريقة الأولى في حالة المرحلة المتأخرة من تشقق القدم وذلك كي تتمكني من التخلص من تشقق القدمين نهائيا وباقي الطرق تستخدم في الحالات الأقل شدة، كما يجب المحافظة على القدمين في حالة من الترطيب بشكل دائم وعدم السير حافي القدمين بصورة مستمرة.

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