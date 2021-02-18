أقوى 3 وصفات لعمل الكيراتين الطبيعي في المنزل بأقل المكونات ونتيجة فعالة

تتعدد طرق تنعيم الشعر الجعد على مختلف الأشكال والأنواع، فهناك من يفضل استخدام الطرق التقليدية التي تتمثل في استخدام كريمات فرد الشعر أو استخدام البروتين والكيراتين التي تباع في الأسواق، وهناك من أصبح يفكر خارج الصندوق حيث صارت العديد من النساء تلجأ للحيل البسيطة مثل وصفات الأعشاب الطبيعية نظرا لعدة عوامل تتمثل في سهولة تحضير تلك الوصفات في أي وقت، بالإضافة إلى كونها آمنة تماما على الشعر وليس لها أي آثار جانبية، فضلا عن السبب الأخير الذي يجعل تكلفتها قليلة للغاية بالمقارنة مع مستحضرات التجميل مثل البروتين والكيراتين الذي تصل تكلفته إلى مئات الجنيهات بل آلاف لمن لديهم شعر طويل.

فوائد الكيراتين الطبيعي للشعر

الكيراتين الطبيعي هدفه الأساسي زيادة نعومة الشعر أو ترطيب الشعر الخشن والمجعد حيث يمنح الإستخدام المتعدد له نعومة تلك الأنواع المعقدة من الشعر، ويجب استخدام بالتزامن مع تلك الوصفات أنواع شامبو لا تحتوي على الكبريت أو الباريين، وبالإضافة لما سبق فإن الكيراتين يقوي الشعر ويعالج التلف والتقصف، حيث يمنح الشعر مظهر رائع وجميل، وهو الأمر الذي يؤدي إلى لمعان الشعر وزيادة كثافته ونعومته في النهاية.

وصفة الليمون وجوز الهند

أفضل وصفات الكيراتين الطبيعي

تتكون من ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون مع إضافة حوالي نصف كوب من حليب الجوز الهند، وتخلط المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها البعض وتحفظ بالثلاجة لمدة يوم، ثم يطبق الخليك على الشعر بدءا من الجذور إلى الأطراف، ويترك على الشعر لحوالي نصف ساعة مع ارتداء البونيه أو الكيس البلاستيكي خلال تلك الفترة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرة بالأسبوع.

وصفة المايونيز والأفوكادو لعمل كيراتين طبيعي للشعر

نقوم بإضافة أربعة ملاعق من المايونيز، وتحضير عدد 2 من ثمرة الأفوكادو، ويهرس الأفوكادو جيدا حتى ينعم تماما ثم يضاف إليه المايونيز ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات جيدا مع بعضها البعض، ويوضع المزيج على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة مع ارتداء البونيه، ثم يغسل الشعر بعدها بالماء الدافئ قليلا والشامبو.

وصفة العسل والحليب لأفضل كيراتين طبيعي لشعرك

يتم إضافة 4 ملاعق صغيرة من العسل الأبيض مع نصف كوب من الحليب، وتمزجا المكونات جيدا وتوضع على شعرك لمدة ساعتين، وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو ويتم تكرار الوصفة مرة بالأسبوع.