تفتيح الوجه في 3 أيام فقط.. وصفة فرعونية بثلاث مكونات فقط لوجه كالبدر والنتيجة فورية

نقدم لكم في هذا المقال وصفة طبيعية فعالة ومجربة في تفتيح الوجه في 3 أيام فقط، حيث أن بشرة الوجه هي الأكثر عرضة لعوامل الجو المختلفة التي تؤثر عليها بشكل مباشر كالشمس والهواء المحمل بالأتربة، بالإضافة إلى استخدام مستحضرات التجميل بشكل خاطئ على البشرة مما يؤدي إلى اسمرار البشرة، وشحوبها، بل وأحيانا استخدام مستحضرات التجميل يؤدي إلى اتساع المسام، وظهور البقع في الوجه، مما يجعل كل حواء غير راضية عن مظهرها، لذا سنقدم لكم اليوم وصفات سهلة وفعالة.

تفتيح الوجه في 3 أيام

هذه الوصفة التي سنقدمها لكم لها مفعول قوي وسريع حيث يمكنكم استخدمها قبل أي مناسبة بثلاث أيام فقط وستلاحظين الفرق واضح وهي عبارة عن:

العسل والحليب مع ماء الورد والليمون وهذه الوصفة فرعونية، يتم تحضيرها عن طريق إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب على ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض وإضافة ثلاث نقاط من ماء الورد أو قد تزيد لنصف ملعقة صغيرة، وتعد من أفضل الوصفات بعد خلطة لتبيض الوجه مضمونة.

ويتم بعدها وضع هذا الخليط في الثلاجة بعد مزجه ببعض جيدا لمدة عشر دقائق، ومن ثم يتم إضافة قطرات من الليمون على الخليط بعد إخراج الخليط من الثلاجة مباشرة، وفي حال البشرة الحساسة يتم الاستغناء عن الليمون، وذلك كي تبيض الوجه بسرعة.

وبعدها يتم وضع الخليط على الوجه بعد غسله بماء دافئ وتجفيفه ويترك لمدة ساعة كاملة.

يغسل الوجه بماء دافئ برفق ويتم ملاحظة نتيجة فورية ومع تكرار هذه العملية مرة كل يوم خلال الثلاث أيام وستلاحظ فرق كبير في لون البشرة قبل وبعد استخدام هيه الوصفة.

وتعتبر هذه الوصفة فعالة وصحية فكل عناصرها تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية هامة للبشرة.

نصائح لبشرة مشرقة

مع استخدام وصفة تفتيح الوجه في 3 أيام لابد من الحفاظ على بشرة نضرة ولشد التجاعيد ، وللحفاظ على بشرة مشرقة ونضرة يجب شرب كميات كافية من الماء، كما يجب الحفاظ على تناول طبق من السلطة والخضروات الطازجة يومياً، حيث تنعش البشرة بجميع المعادن والفيتامينات التي تحتاجها البشرة.