وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم أو معاناة بطريقة سهلة

وصفة الفازلين من الوصفات الممتازة التي تعمل على إزالة الشعر الزائد من الجسم بسهولة ويسر وبدون الشعور بألم، حيث يعد الشعر الزائد في الجسم أحد المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات ويكون السبب هو حدوث اضطراب في نمو الشعر وهذا الاضطراب يعمل على زيادة نسبة وكمية الشعر عند الفتيات ويظهر الشعر عادةً باللون الأسود الداكن ذو الملمس الخشن وهذا يزعج الكثير من الفتيات، ونجد أن هناك الكثير يبحث عن طرق لإزالة الشعر من الجسم أو الوجه بدون الشعور بألم أو بدون حدوث تحسس للجلد مثلما يحدث عند استخدام الوسائل الأخرى التي تعمل على إزالة الشعر.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر

يمكن إزالة الشعر باستخدام الفازلين بعدة طرق مختلفة وكل الطرق التي والوصفات سوف تؤدي إلى نفس النتيجة بإذن الله حيث يوجد وصفة الفازلين مع الكركم وأيضًا الفازلين مع نبات السعد لإزالة الشعر والتخلص منه نهائيًا حيث يظل الشعر في كل مرة ينبت فيها يقل تدريجيًا حتى يختفي تمامًا وتصبح المنطقة خالية من الشعر.

وصفة الفازلين والكركم

يعد الكركم من الأعشاب الممتازة التي تعمل على تغذية البشرة حيث يدخل الكركم في الكثير من الوصفات الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر لأهميته كما أنه من المواد الطبيعية الآمنة على البشرة والشعر وأيضًا غير باهظ الثمن والوصفة كالآتي:

نصف ملعقة فازلين.

ملعقة واحدة من الحمص البودر.

نصف ملعقة كركم.

ثلاث ملاعق حليب سائل.

نحضر بولة نظيفة ونضع الكركم مع الحمص والحليب. نخلط المكونات جيدًا للحصول على خليط يكون متجانس. نضيف الفازلين إلى الوصفة ونخلط جيدًا. نفرد الخليط على المنطقة التي نريد أن نزيل منها الشعر الزائد باتجاه نمو الشعر. ننتظر حتى يجف الخليط تمامًا ونشعر بشد في البشرة. نزيل القناع من على الوجه باتجاه عكس اتجاه نمو الشعر.

مكونات وصفة إزالة الشعرطريقة التحضير والاستخدامالتخلص من الشعر الزائد بالفازلين ونبات السعد

يعد نبات السعد من الأعشاب التي تعمل على التقليل من نمو الشعر حيث إنها تقضي تمامًا عليه وتلك الوصفة ممتازة للتخلص من الشعر نهائيًا.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

3 ملاعق كبيرة نبات السعد مطحون بودر.

نخلط الفازلين مع مسحوق نبات السعد متوفر لدى العطار. نوزع الخليط على الجسم أو الوجه أو أي منطقة نريد إزالة الشعر منها. ننتظر حتى يجف الخليط. نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ.

المكوناتوصفة الفازلين مع نبات السعدفوائد الفازلين للبشرة

يساعد الفازلين البشرة على الترطيب العميق والتخلص من الجفاف خاصة في فصل الشتاء كما يعمل الفازلين على حماية البشرة من حروق الشمس حيث يستخدم مثل صن بلوك، يحافظ على البشرة ويعمل على غلق المسام في الوجه ويشد البشرة كما أنه يعمل على تنعيم البشرة بشكل خيالي ويساعد الفازلين الوجه على التخلص من البقع الداكنة والخلايا الميتة حيث نقوم بإضافة ملعقة من الفازلين مع ملعقة من السكر وفرك الوجه وسوف نزيل على الفور الخلايا الميتة التي بالوجه.

التخلص من شعر الوجه

إن شعر الوجه يصنف ضمن الشعر الوبري ويمكن إزالته بالعديد من الطرق سواء بالفتلة أو الواكس أو الماسكات المختلفة مثل خميرة الحلويات التي تعمل على إزالة شعر الوجه أو أي منطقة بالجسم، كما يوجد أيضًا ماسك الجيلاتين والذي يعتبر من الماسكات المفضلة لدى الكثير لأنه يعمل على إزالة الدهون من الوجه وإزالة الرؤوس السوداء فضلاً عن إزالة الشعر من الجذور وترك البشرة نظيفة تمامًا ومشرقة.