علاج تشقق القدمين بالخل والخميرة

تعد علاج تشقق القدمين بالخل من الطرق الفعالة في التخلص من مشكلة تشقق الكعبين بشكل سريع وفعال وآمن تماماً والنتائج مُبهرة، ولكن القليل من يعلم هذه المعلومة كما أن هناك العديد من الأشخاص ليسوا متأكدين من صدقها ومدى فاعليتها، وهو ما سنتناوله في مقالنا اليوم كما نقدم لكم طريقة استخدام الخل في إزالة تشقق القدم تماما، والحصول على كعبين ناعمين تماماً بدون الحاجة إلي الذهاب لصالونات التجميل التي قد تتطلب دفع نفقات باهظة وقد لا تضمن جودة ونظافة الأدوات المستخدمة.

علاج تشقق القدمين بالخل

يستخدم الكثير مواد كيميائية ووصفات مختلفة لعلاج تشقق القدمين وكثير من المواد الكيميائية لديها أثار سلبية للبشرة مع كثرة الاستخدام، لهذا إليكم الطرق التالية في علاج التشقق بالخل:

يتم إحضار وعاء واسع وكبير وتوضع به كمية من الماء الدافئ مضاعفة لكمية الخل عن طريق سكب كوب من الخل مقابل كوبين من الماء وملعقة من الخميرة إلى أن يتم تعبئة الوعاء، ومن ثم توضع القدمين لمدة ربع ساعة يوميا يساعد هذا في علاج التشقق والتخلص منه نهائيا.

عمل عجينة من زبدة الكاكاو مع الخل ووضعها على القدمين وتركها مدة طويلة تساعد في ترطيب البشرة وعلاج مشكلة التشقق.

يقتل البكتريا المتسببة في التشقق بشكل كبير والتي تكون عالقة بالقدمين، ووجود التشققات يمثل بيئة مثالية لها كي تكثر وتتضاعف وتؤثر سلباً على جلد الكعبين.

يقوم بتهدئة القدم.

يقوم بالتخلص من تشقق القدمين والخلايا الميتة والأوساخ المتعلقة بالقدم مما يجعل القدم ناعمة وطرية.

فوائد الخل في علاج تشقق القدم

يجب التنويه إلى خطورة استخدام علاج تشقق القدمين بالخل إذا كان الشخص يعاني من مرض السكري، أو في حال التشققات الشديدة جداً والعميقة وليست السطحية، لابد من استشارة الطبيب.